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金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委

記者李榮／密爾比達報導
金山灣區中華民國國慶委員會舉辦選舉，馬蒨君（右）當選新任主委。（記者李榮／攝影）
金山灣區中華民國國慶委員會舉辦選舉，馬蒨君（右）當選新任主委。（記者李榮／攝影）

金山灣區中華民國國慶委員會舉辦2022年第一次籌備會議，並且進行國慶委員會主任委員、團體委員與個人委員的選舉。今年的主委選舉有三人參選，競爭相當激烈。在幾輪的投票下，才確認由馬蒨君勝出，將接任新一年度的主任委員。

金山灣區中華民國國慶委員會從1978年成立以來，長期在灣區推動中華民國的國慶升旗、元旦升旗等活動。國慶委員會也參與巡遊、酒會、公演等活動，推動僑胞的愛國士氣，並向主流社會介紹中華民國台灣。

現任國慶委員會主任委員林美蓮表示，非常感謝全體委員在過去一年來的付出，大家在新冠肺炎的疫情之下，仍然克服困難籌辦雙十國慶升旗、國慶晚宴、國慶委員會感恩餐會、僑教中心前主任送別會、元旦升旗典禮等重要活動。同時，她也特別感謝秘書長王進德、財務長呂玉貞等人任勞任怨的無私服務。

新到任的南灣華僑文教中心主任莊雅淑也到場致意。莊雅淑表示，金山灣區國慶委員會的歷史悠久，主任委員一棒接一棒，在海外推動慶祝國慶的活動，也讓國旗繼續飄揚在海外、飄揚在每個僑胞的心中。感謝國慶委員會長年在灣區舉辦歡慶中華民國國慶的各項愛國活動，實質提升中華民國台灣的能見度。

當日委員會在會務報告後，先先進行金山灣區國慶委員的個人委員選舉。今年個人委員共有四人參選，最後由邱俊亮，以及潘海倫勝選，填補出缺的兩席個人委員職位。團體委員部分，選舉後通過北加州台客重機隊、北加州祭孔大典、華美地產協會等三團體加入金山灣區中華民國國慶委員會。

主任委員的選舉今年則競爭激烈，共有宋貞、馬蒨君、陳立功等三人參選。在幾輪的選舉下，最終馬蒨君獲得第一高票，將接任新一年度的國慶委員會主任委員。

中華民國 灣區 加州

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