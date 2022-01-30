遇到遊民暴力 屋崙警局呼籲民眾報警

屋崙華埠出現不少有精神疾病的遊民。（台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林供圖）

在屋崙 亞裔犯罪委員會（AACC）月會上，屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，如果有精神疾病的遊民出現暴力傾向，建議市民盡快致電911 報警。

在華埠 巡邏的屋崙同情心組織（Compassion in Oakland）負責人Christina Chen表示，華埠最近有多個遊民和精神健康問題的人，尤其駐紮在華埠8街和Franklin街，帶來糾紛和潛在的爭吵，存在安全的隱患。她從市議員勵琪辦公室得知，阿縣有專門的心理健康服務單位。希望警方提供更多細節，若有人精神疾病發作或失控，如何介入處理，如何幫他們找到合適的資源服務。

余劍倫表示，當遊民精神疾病發作或崩潰時，取決於起表現出來的行為級別。如果有暴力傾向並且對公共安全造成威脅，市民可致電911報警。警局有接受過危機干預培訓的人員，到場後採取行動，希望在事態發展到一定程度之前，讓使情況不再升級，幫助此人獲得精神心理健康服務，或讓他們暫停暴力行動。「我總是說這是最後的手段，但對於暴力，或潛在的暴力，一定要報警。」

他表示，屋崙希望（針對某些情況）建立一個非警員反應的結構，即社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警。不過，該計畫還沒有完全建立起來。