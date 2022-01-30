我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

遇到遊民暴力 屋崙警局呼籲民眾報警

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠出現不少有精神疾病的遊民。（台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林供圖）
屋崙華埠出現不少有精神疾病的遊民。（台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林供圖）

屋崙亞裔犯罪委員會（AACC）月會上，屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，如果有精神疾病的遊民出現暴力傾向，建議市民盡快致電911報警。

華埠巡邏的屋崙同情心組織（Compassion in Oakland）負責人Christina Chen表示，華埠最近有多個遊民和精神健康問題的人，尤其駐紮在華埠8街和Franklin街，帶來糾紛和潛在的爭吵，存在安全的隱患。她從市議員勵琪辦公室得知，阿縣有專門的心理健康服務單位。希望警方提供更多細節，若有人精神疾病發作或失控，如何介入處理，如何幫他們找到合適的資源服務。

余劍倫表示，當遊民精神疾病發作或崩潰時，取決於起表現出來的行為級別。如果有暴力傾向並且對公共安全造成威脅，市民可致電911報警。警局有接受過危機干預培訓的人員，到場後採取行動，希望在事態發展到一定程度之前，讓使情況不再升級，幫助此人獲得精神心理健康服務，或讓他們暫停暴力行動。「我總是說這是最後的手段，但對於暴力，或潛在的暴力，一定要報警。」

他表示，屋崙希望（針對某些情況）建立一個非警員反應的結構，即社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警。不過，該計畫還沒有完全建立起來。

屋崙 華埠 911

上一則

Theranos案荷姆斯最終量刑 專家分析2關鍵：可能判8年

下一則

矽谷媽媽創華人「小書蟲」親子圖書館 聯繫兩代情感

延伸閱讀

「不喜歡華人長相」 遊民狠揍亞裔老嫗

「不喜歡華人長相」 遊民狠揍亞裔老嫗
市主計長蘭德訪世報 盼紐約市更包容…向華人拜年

市主計長蘭德訪世報 盼紐約市更包容…向華人拜年
僑社看板╱屋崙亞洲文化中心 2月6日賀虎年活動登場

僑社看板╱屋崙亞洲文化中心 2月6日賀虎年活動登場
中華公所辦里民會 持續抗議遊民避風港項目

中華公所辦里民會 持續抗議遊民避風港項目
屋崙華埠警察巡邏 農曆年後不會取消

屋崙華埠警察巡邏 農曆年後不會取消

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？