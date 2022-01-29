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舊金山仇恨亞太裔犯罪 去年增567%

編譯組／灣區28日電
新冠疫情開始以來，美國已有數千人成為反亞裔案件的受害者，從辱罵到人身攻擊。(Getty Images)
新冠疫情開始以來，美國已有數千人成為反亞裔案件的受害者，從辱罵到人身攻擊。(Getty Images)

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）本周在「亞裔美人和太平洋島民組織」(Asian American and Pacific Islander，簡稱AAPI)記者會公布，針對亞太裔個人的仇恨犯罪案件於2021年增加567%。根據舊金山警局報告，2019年有8起亞裔仇恨犯罪案件、2020年有9起，2021年大增至60起。

史考特在中國農曆新年前夕的記者會表示，亞裔仇恨犯罪案件大增，令人擔憂。他指出，2021年發生的針對仇恨案件中，有超過30起是同一人針對亞裔所為。嫌犯已於8月因入室盜竊、故意破壞罪行被捕，並面臨仇恨犯罪相關控罪。警長也說明，有關其他仇恨案件逮捕嫌犯，還包括在市場街(Market Street)一個公車站牌刺傷兩名亞裔，「這個案件受到許多注意，嚴重損害城市形象。」

舊金山市長布里德(London Breed)表示，暴力持續影響亞裔社區，她感到心碎、挫折、難堪且生氣，特別是針對老年人的案件。她說，若她的祖母在路上遭到襲擊，會讓她傷心難過。

「亞美正義聯盟」(Alliance for Asian American Justice)25日宣布，將對舊金山地方檢察官辦公室、舊金山市與舊金山縣府提出聯邦仇恨犯罪訴訟，尋求制定法規保護亞裔美人與太平洋島民社區，並確保公平保護正義程序。記者會在舊金山華埠舉行，指出「司法系統經常未能以被害人應獲得尊嚴、尊重與公平待遇對待。」

這項訴訟是在舊金山地區檢察官辦公室「被害人服務部門」(Victim Services Division)召集成立委員會之後提出，委員會旨在加強解決亞裔與太平洋島民老年被害人服務差距，檢查案件間關聯性與未舉報懸案，並制定標準以創傷關懷及文化了解，對老年受害者提供服務。

舊金山公布亞裔仇恨犯罪最新數據公布與相關訴訟，就在紐約市民高慧民(Michelle Go)在時報廣場地鐵站被無端推下月台身亡的數周之後。她的死震驚美國各地亞裔，儘管該案件並未作為仇恨犯罪進行調查。倡議人士認為，近年來反亞裔的暴力案件增加，對社區造成集體傷痛。自新冠疫情開始以來，美國已有數千人成為反亞裔案件的受害者，從辱罵到人身攻擊。

亞裔 舊金山 仇恨犯罪

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