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舊金山教委罷免選舉／華人選民登記 周日華埠見

記者李怡／舊金山報導
華埠本周末迎來罷免教委舞獅隊表演。（記者李怡／攝影）
華埠本周末迎來罷免教委舞獅隊表演。（記者李怡／攝影）

1月30日（星期日）下午1時在舊金山華埠花園角廣場，華人亞裔選民拓展工作組與華裔民主黨協進會（CADC）將聯合舉辦慶祝華人選民登記活動。內容將包括舞獅表演、派發新年紅包和糖果給孩子們迎接虎年新春。

工作組發言人表示，在迎接虎年新春之際，有很多值得慶祝的事情。根據選民登記的數據來看，華人社區已被激活，幾代同堂的華人家庭正在登記成選民和參與投票。上至90多歲的祖父母和孩子的家長，下至剛剛年滿18歲的新一批合格選民，都已紛紛註冊。這開啟了舊金山華人社區的新篇章。希望大家團結起來，讓民選官員和舊金山市都聽到華人社區的聲音。

舊金山教委罷免選舉的提前投票從上周已開始。至今，全市華人選民的投票率為11.3%，明顯高於7.8%的整體選民投票率。自12月中旬以來，工作組的義工在不到六周的時間，已登記了430名選民，其中330名是首次登記的公民選民。另有100名是有資格在舊金山教委罷免選舉中投票的非公民家長。直到2月15日投票日，工作組的義工每天都會在全市十幾個超市門口，繼續為華人／亞裔做選民登記，並鼓勵選民去投票。

亞裔學生約占舊金山聯合學區學生人數的39%，亞裔社區中的大部分家長都依靠公立學校系統來教育他們的孩子，並相信教育委員會應該為學生的最大利益而工作。根據投票家長的反映，現任教委的作風和作為已完全辜負了社區的信任。這些教委搞政治而不搞教育，完全不為學生們著想，還公開歧視亞裔社區。這種行為激發了亞裔社區組織起來罷免三位現任的教委成員的鬥志，以保護孩子的教育。

美國公民可以在https://sfelections.sfgov.org進行網上登記。符合條件的非公民可以從 https://tinyurl.com/noncitizenform下載特別登記表，打印並填好後在1月31日前免費郵寄出去。

從2月1日起，要登記的選民必須到市政廳地下室的選舉中心登記，同時進行投票。或者在選舉日當天去任何選舉站同時登記和投票。已是選民的應該已經收到選票，可以在2月15日之前免費郵寄出去或放到全市各地的投票箱裡，或者在2月15日選舉日拿到任何選舉站投遞。

投票 華人 亞裔

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