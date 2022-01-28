屋崙華埠警察巡邏 農曆年後不會取消

屋崙警督余劍倫（右）表示，華埠巡邏的警員和警車，將繼續入駐，執勤時間貫穿2022年，不會在農曆新年後取消，以遏制華埠周邊罪案。（記者劉先進／攝影）

屋崙亞裔 犯罪委員會（AACC）在線月會27日舉行。警督余劍倫（Alan Yu）表示，華埠 巡邏的警員和警車，將繼續入駐，執勤時間貫穿2022年，不會在農曆新年後取消，以遏制華埠周邊罪案。

屋崙去年1月到2月報告的搶劫一度達到21起，令社區大為震驚。華埠藍天使義工巡邏隊、台山同鄉會華埠社安隊先後成立，在華埠義務巡邏。再加上警方增加巡邏，華埠治安逐漸好轉。

不過，社區流傳說，警方將在2月15日後取消加時巡邏。不少華埠商戶和居民都非常擔心，若警方取消步行巡警和巡邏，罪案將捲土重來。余劍倫表示，這是不實傳言。警方巡邏華埠會一直貫穿整個2022年，不會在中途停止。「雖然我不是直接負責華埠巡邏警隊，也不管理巡邏的預算，但可以肯定，警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）反對這種謠言流傳出去，也關注民眾希望華埠安全的訴求。」

華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，步行巡警在華埠巡邏，且有警車入駐，車子一直亮著燈。一些不法分子也在不斷觀察警方行動和部署，希望瞅準空隙作案。但警方也在竭盡全力在華埠執勤。

余劍倫表示，1月21日華埠10街桂林米粉店發生了闖入搶劫的罪案，警方也在密切調查。儘管有搶劫發生，但數據可以證明，華埠警員入駐，在遏制罪案方面非常有效。以往，華埠月均搶劫數在4到5起，在節假日期間可能飆升到9起。但12月的搶劫數量（註：1月統計數據還未出來），只有2起。警方當然希望將其遏制到0起。無論是警長阿姆斯壯，還是隊長胡柯芬（Bobby Hookfin）都希望保護華埠安全。

考慮農曆新年即將到來，華埠購物消費的人流增多，警方也在加緊巡邏，提高見警率。目前，華埠從早上到半夜，平均每天有一個警佐，共九個警員巡邏。「尤其是早上6時到半夜的時間，警方會依據何時可能發生搶劫的訊息，來部署警力。華人需要到銀行取現金（發利是）過新年，我們也會在附近安排警力。華埠有一輛警方指揮車入駐，還有多輛其他警車。核心策略是，讓巡警不斷移動，增加見警率，增多路面警車數量，震懾罪犯。」