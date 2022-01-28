Whole Foods將進駐聖荷西住商混合社區

Whole Foods可望將入駐聖荷西住商混合社區。(圖取自Whole Foods官方臉書)

知名超市「Whole Foods」已租用聖荷西 「El Paseo de Saratoga」中心重建住商混和社區的部分空間。改造後的住商混和社區將成為西聖荷西新都市村。這個項目的主要開發商「Sand Hill Property Co.」20日在社區會議上，公開了Whole Foods入駐聖荷西住商混和區計畫。

Sand Hill Property Co.與其主要開發建築公司「Kenneth Rodrigues & Partners and KTGY Architecture」在會中表示，這家大型雜貨超市將成為聖荷西住商混和社區重點商店之一。聖荷西土地利用與物業顧問舒納爾(Erik Schoennauer )指出，Whole Foods將是住商混和開發項目的重要地標，鞏固社區成為充滿活力的城市聚集地。

El Paseo de Saratoga區塊進行大範圍改造，期望將現有大型購物中心轉變成為標誌性住商混和社區「Santana Row」的小型版本。根據城市文件顯示，大規模重建工作將集中在薩拉度加大道(Saratoga Avenue)、勞倫斯快速道路(Lawrence Expressway)與Quito路交叉路段的兩區：包括聖荷西購物中心「El Paseo de Saratoga」以及對街面積較小的區域。

舒納爾表示，新住商混和社區計畫關鍵重點，將包括主要新設商業空間、大型新住房，以及高品質社區聚會空間、新停車場、地面零售商 與戶外用餐與廣場。目前開發模式提案也將規劃設有994個住宅單位，包括一室公寓(studios)、一房、兩房與三房單位住宅。

土利使用顧問公司「Silicon Valley Synergy」執行主管史泰德勒(Bob Staedler)表示，Whole Foods的加入，將有助開發計畫與相鄰的住宅單位更具價值。對於社區未來規劃來說，是一大助力。除了住房單位區域與零售外，重建計畫還規劃16萬5000平方英尺的商業空間，其中包括15萬9000平方英尺在El Paseo區域土地，以及在1777 Saratoga地塊的6000平方英尺土地。

即便新冠疫情 在全球爆發之前，傳統購物中心特別是擁有大型零售商的購物廣場，就已開始陷入困境。導因於電子商務日益普及，促使更多消費者網上購物，而不再親自前往零售店選購。病毒爆發更從購物中心趕走更多購物者，許多商店因為抵制病毒傳播而關閉。不過，商業中心如Santana Row與Westfield Valley Fair已逐漸恢復榮景，並恢復疫情爆發前的人流。

房地產公司「Ritchie Commercial」總裁瑞奇(Mark Ritchie)10月份談到El Paseo中心重建時表示，中心有機會成為高度專業化與高端零售中心。目前灣區僅有Santana Row屬於高端零售與餐飲中心。