中文學校聯合會 探討僑教正規化

中文學校聯合會舉辦講座，探討僑校走向「正規化」。（記者李榮／攝影）

在新冠肺炎疫情 爆發之後，生活與學習的型態都有很大的改變，各中文學校也都面對不確定的變化。再加上許多僑校長期面臨學生逐漸流失的困境，北加州 中文學校聯合會於線上舉辦「僑校正規化」線上講座，邀請「三谷慈濟人文學校」校長陳俊哲分享創校十年來，逐步走入主流學校和社區的過程。

陳俊哲在講座中，除了分享傳統僑校的困境，也提出成立高中學分班的重要以及參與方法。此外因為部分學區 要求，他更進一步提供如何取得WASC的認證程序，並說明申請成為「Heritage School」對於長程規畫帶來的助益。陳俊哲建議，課後班的經營不妨可朝著申請Heritage School的方向，有助於對未來橫向發展。

當日共有70多位校長、理事與老師參與。金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅都出席當天研討會。莊雅淑在致詞時表示，這兩年的疫情讓海外中文學校面臨到學生的流失、以及各種不確定的挑戰與困境，希望透過大家的相互激盪和集思廣益，為中文學校開啟新契機。同時她也感謝北加州中文學校聯合會多年來致力於海外中文教育的傳承與發展，「尤其在疫情期間仍舉辦多場的活動，帶領著各校面對現實的問題，讓學生們仍能持續學習。」

前佛利蒙聯合高中學區委員、庫比蒂諾市議員魏虹也在會中針對主流學區協助中文學校在申請高中生中文學分轉換，以及中文學校是否日後能為校內的高中生設立「AP Chinese」考場等議題上分享經驗。她建議各校可擬定中長程的計畫，並請熟悉這些作業的有經驗者協助，提高成功機率。

北加州中文學校聯合會會長李亭儀認為，經營中文學校就是要傳承中華文化，「目標愈是明確，愈是能帶領著學生走得更遠，誠如羅馬非一天造成，需有目標和堅持才能走到目的地。」她表示，聯合會將繼續舉辦類似的講座扮演平台的角色，希望帶給校長、理事、老師對未來經營能有更明確的方向，讓中文學校的發展走得更遠、更長。