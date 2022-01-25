新冠病毒肆虐 聖他克拉拉縣加發檢測劑

聖他克拉拉縣提供更多數量有限的新冠肺炎 家用抗原檢測 劑給在縣內居住、工作或是上學的民眾，聖縣24日指出，已額外釋出的7650個名額讓每個預約的人可以獲得四個新冠肺炎檢測劑，民眾可上網www.sccfreetest.org預約。

聖縣表示，現在在網上有更多的時段，預約被確認的人可以在自己選定的時間從四個發放站中選擇一個地點領取。登記成功者每個預約者都將被分配到一個專屬的二維碼，必須顯示該碼才能領取。如果沒有預約，就無法領取檢測劑。縣府也會在民眾領取新冠肺炎抗原檢測劑時發放免費的N95口罩 。

民眾可以透過縣檢測診所的同一個入口網站www.sccfreetest.org登記，預約已經在24日稍早開始，一人限登記一次。縣府表示，每個人可獲得四個iHealth新冠肺炎抗原快速檢測劑和四個N95口罩。領取地點專為免下車操作而設計；但是，已預約的個人也可以在不駕車的情況下到達並領取檢測劑。

「我們很高興能夠為社區提供額外的家用檢測劑，」聖他克拉拉縣首席營運長Miguel Márquez 說，「當人人有機會做檢測，就可以限制病毒的傳播。」