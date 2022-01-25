我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

新冠病毒肆虐 聖他克拉拉縣加發檢測劑

記者李榮／聖荷西報導

聖他克拉拉縣提供更多數量有限的新冠肺炎家用抗原檢測劑給在縣內居住、工作或是上學的民眾，聖縣24日指出，已額外釋出的7650個名額讓每個預約的人可以獲得四個新冠肺炎檢測劑，民眾可上網www.sccfreetest.org預約。

聖縣表示，現在在網上有更多的時段，預約被確認的人可以在自己選定的時間從四個發放站中選擇一個地點領取。登記成功者每個預約者都將被分配到一個專屬的二維碼，必須顯示該碼才能領取。如果沒有預約，就無法領取檢測劑。縣府也會在民眾領取新冠肺炎抗原檢測劑時發放免費的N95口罩

民眾可以透過縣檢測診所的同一個入口網站www.sccfreetest.org登記，預約已經在24日稍早開始，一人限登記一次。縣府表示，每個人可獲得四個iHealth新冠肺炎抗原快速檢測劑和四個N95口罩。領取地點專為免下車操作而設計；但是，已預約的個人也可以在不駕車的情況下到達並領取檢測劑。

「我們很高興能夠為社區提供額外的家用檢測劑，」聖他克拉拉縣首席營運長Miguel Márquez 說，「當人人有機會做檢測，就可以限制病毒的傳播。」

檢測 新冠肺炎 口罩

上一則

Google矽谷總部設計師：豪華科技辦公室很危險

下一則

田德隆緊急狀態後 遊民中心開放 可供洗熱水澡

延伸閱讀

洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩

洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩
戴口罩 為何還被傳染？ 醫提出正確戴口罩的7大建議

戴口罩 為何還被傳染？ 醫提出正確戴口罩的7大建議
民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行

民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行
聖他克拉拉縣發6萬免費家用檢測劑 22日線上預約

聖他克拉拉縣發6萬免費家用檢測劑 22日線上預約
民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18
嫌犯穿著全身的黑衣與滑雪帽，以及紅鞋作案。（警方提供）

矽谷史丹福購物中心發生持槍搶案 華人嚇傻

2022-01-19 18:14

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮