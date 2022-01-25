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助力冬奧 灣區學生畫彩繪長卷將在北京冬奧會館展出

記者李榮／史丹福報導
小孩子們在史丹福大學共同畫出助力北京冬奧的彩繪長卷，成果將在北京冬奧會館大螢幕雲展出。（記者李榮／攝影）
小孩子們在史丹福大學共同畫出助力北京冬奧的彩繪長卷，成果將在北京冬奧會館大螢幕雲展出。（記者李榮／攝影）

為弘揚奧林匹克精神、促進國際青少年文化藝術交流，由中國智慧工程研究會國際教育交流工作委員會、中國民族文化藝術基金會美育專項基金、北美文聯共同主辦的「情繫中華、助力冬奧」系列活動正式展開，舉辦彩繪長卷以及繪畫比賽等活動，希望透過藝術呈現兒童與青少年對奧運的想像與期待，「特別疫情與國際局勢不穩定的背景之下，還是要弘揚奧林匹克比賽的初衷。」

主辦單位介紹，系列活動包括在史丹福大學舉行的青少年的彩繪，活動由北美文聯執行主席鄧立豐、秘書長呂蓉、加州理事副主席張華、黨偉光等人組織，邀請灣區不同族裔的青少年與兒童在史丹福校園進行「彩繪長卷，助力北京冬奧」的繪製接力。

參與活動現場繪製的包括由Emma Zhou老師帶隊的方雲華美術學校，及多個機構的代表學生。參加的孩子拿起畫筆用繪畫藝術，表達自己對於冬季奧運會的理解和祝福。她介紹，「每一筆都承載著孩子們對冬奧的無限憧憬與想像，將他們心中的奧林匹克精神呈現在長卷上，現場繪製的長卷將於冬奧會館展出。」

參加的家長與學生表示，奧林匹克是世界最重要的運動賽事，除了競技以外，也推廣運動家精神，意義重大。尤其現在處於世界充滿不穩定與不確定因素的艱難時刻，更需要弘揚公平競爭、互相理解、友誼團結的奧林匹克精神，以及奧林匹克主義卓越、尊重、友誼的三大核心價值觀，「我們鼓勵孩子們做奧林匹克精神的實踐者、傳播者。」

主辦單位表示，這次的繪畫展北美賽區還會繼續徵集作品，賽區評委由張華、方雲華、呂蓉等老師擔任，所有獲獎作品將錄入全球紀念畫冊及在北京冬奧會館大螢幕雲展出，希望能夠呈現孩子們對奧林匹克精神的傳遞，以及對冬奧盛會的祝福。

北京冬奧 奧運 加州

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