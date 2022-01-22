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騎自行車、滑板車 沙加緬度祭新規

【本報中谷訊】
沙加緬度市府規畫出35個共享交通工具停放處，民眾若違法亂停，會收到罰單。（圖片：沙加緬度市府提供）
沙加緬度市府規畫出35個共享交通工具停放處，民眾若違法亂停，會收到罰單。（圖片：沙加緬度市府提供）

沙加緬度2022年針對電動自行車和滑板車訂定新規定，目標是減少自行車和滑板車阻礙人行道，而駕駛者都必須遵守這些新規定。

市面上有許多共享自行車和滑板車，而這也是沙加緬度首府推出的共乘計畫之一，民眾可以付錢在城市各處騎乘這些共享交通工具，不過因為之前沙加緬度沒有確切的執行辦法，導致部分地區交通大亂，且有些人騎乘完後，把自行車、滑板車丟在路上，導致人行道阻礙。

沙加緬度市交通規畫經理Jennifer Donlon Wyant表示，政府收到許多人抱怨，共享交通工具並沒有被正確停放，導致阻礙人行道和無障礙設施，因此政府現在針對這些共享交通工具進行規範。

沙加緬度市府表示，騎乘者必須將租用過後的自行車、滑板車鎖在自行車架上，或是城市所規畫的特定區域，沙加緬度現在已規畫35個停放處，共可放超過7000個自行車，只要有違反規定的，市府就將對該輛車開罰單15美元，營運業者可以向租車者索取此費用。

沙加緬度市府表示，請騎乘者務必查看地圖，了解可停放的位置，另外也規定以下幾點：一、自行車和滑板車必須鎖在車架上；二、這些車輛都只能停放在特定區域；三、騎乘者不能將交通工具隨意鎖在長椅、消防栓或任何非自行車架上。想要知道更多沙加緬度共享交通工具停放規定，請上網查詢https://www.cityofsacramento.org/Public-Works/Transportation/Planning-Projects/Shared-Rideables 。

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