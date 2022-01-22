憂Omicron病例飆 參加獨立學習課程 灣區愈來愈多

擔憂Omicron新冠病例激增，有愈來愈多家長選擇讓子女加入獨立學習課程。(美聯社)

擔憂Omicron新冠病例激增，部分家庭呼籲學校提供遠距學習選擇，但校方無法在不損失州府經費情況下，輕鬆或合法地轉為線上學習模式。公立學校必須提供面對面教學，才能獲取經費。因此，灣區有愈來愈多家長選擇讓子女加入獨立學習課程。

州長紐森曾於去年7月和9月簽署第130號與第167號議會法案，禁止學校將線上課程作為教學主要工具。紐森與其他教育專家認為，面對面學習是孩子最佳學習方式。不過，法律也提供個別學生透過臨時或永久獨立學習計畫入學，但不允許學校運用線上課程作為完全關閉教室的方式。所有學區 與縣府教育局 辦公室都需提供獨立學習選項，作為這個學年度面對面學習的替代方案。

海沃與灣區其他地點包括屋崙 與聖荷西，自去年秋天以來，新獨立學習計畫註冊人數飆升。加州允許學校決定使用何種模式學習，包括線上學習、Zoom團體課程或個別分發作業。

屋崙目前有1092名學生入學Sojourner Truth獨立學習計畫，寒假後又增加85名學生註冊加入。庫比蒂諾現有204名學生註冊獨立學習，人數比前幾年增加十倍。屋崙聯合學區則有近490名學生入學獨立學習計畫。聖荷西聯合學區則有492名學參加計畫。

海沃聯合學區發言人拉莫斯(Dionicia Ramos)表示，Omicron病例在假期後激增，有越來越多學生對獨立學習計畫產生更多興趣。

其他想要將孩子留在實體教室的家長，則擔心學校可能關閉。儘管庫比蒂諾與其他學區將不太可能完全關閉，師資短缺仍是問題。部分嚴重師資短缺學區，找到在不損失州府經費情況下，暫時關閉的方法。

加州教育局發言人克萊頓(Maria Clayton)表示，若學校領袖在與縣教育辦公室與州教育局協商後，仍找不到任何師資人力，可尋求暫時關校豁免。州法允許學區改變學業行事曆，以因應短期停課。