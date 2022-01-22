我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

美暫停中國4家航空公司44航班 中駐美使館：非常不合理

憂Omicron病例飆 參加獨立學習課程 灣區愈來愈多

編譯組／灣區20日電
擔憂Omicron新冠病例激增，有愈來愈多家長選擇讓子女加入獨立學習課程。(美聯社)
擔憂Omicron新冠病例激增，有愈來愈多家長選擇讓子女加入獨立學習課程。(美聯社)

擔憂Omicron新冠病例激增，部分家庭呼籲學校提供遠距學習選擇，但校方無法在不損失州府經費情況下，輕鬆或合法地轉為線上學習模式。公立學校必須提供面對面教學，才能獲取經費。因此，灣區有愈來愈多家長選擇讓子女加入獨立學習課程。

州長紐森曾於去年7月和9月簽署第130號與第167號議會法案，禁止學校將線上課程作為教學主要工具。紐森與其他教育專家認為，面對面學習是孩子最佳學習方式。不過，法律也提供個別學生透過臨時或永久獨立學習計畫入學，但不允許學校運用線上課程作為完全關閉教室的方式。所有學區與縣府教育局辦公室都需提供獨立學習選項，作為這個學年度面對面學習的替代方案。

海沃與灣區其他地點包括屋崙與聖荷西，自去年秋天以來，新獨立學習計畫註冊人數飆升。加州允許學校決定使用何種模式學習，包括線上學習、Zoom團體課程或個別分發作業。

屋崙目前有1092名學生入學Sojourner Truth獨立學習計畫，寒假後又增加85名學生註冊加入。庫比蒂諾現有204名學生註冊獨立學習，人數比前幾年增加十倍。屋崙聯合學區則有近490名學生入學獨立學習計畫。聖荷西聯合學區則有492名學參加計畫。

海沃聯合學區發言人拉莫斯(Dionicia Ramos)表示，Omicron病例在假期後激增，有越來越多學生對獨立學習計畫產生更多興趣。

其他想要將孩子留在實體教室的家長，則擔心學校可能關閉。儘管庫比蒂諾與其他學區將不太可能完全關閉，師資短缺仍是問題。部分嚴重師資短缺學區，找到在不損失州府經費情況下，暫時關閉的方法。

加州教育局發言人克萊頓(Maria Clayton)表示，若學校領袖在與縣教育辦公室與州教育局協商後，仍找不到任何師資人力，可尋求暫時關校豁免。州法允許學區改變學業行事曆，以因應短期停課。

教育局 學區 屋崙

上一則

風雨未解乾旱 加州仍促繼續節約用水

下一則

舊金山機場遭警擊斃男未持真槍 檢：是2把空氣槍

延伸閱讀

鐵道竊案猖獗 拖累供應鏈 驚動州長

鐵道竊案猖獗 拖累供應鏈 驚動州長
加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億

加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億
刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回

刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回
遊民解方 紐森回嗆洛警長

遊民解方 紐森回嗆洛警長
避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅

避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18
有隔離經驗的僑胞都說，防疫旅館可以自己選擇，一般條件也都不錯，「誰沒事想去住醫院？」（僑胞提供）

68元買陰性報告回台免隔離又省錢 僑胞：幻想啦！

2022-01-15 18:32

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報