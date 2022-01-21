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舊金山迎新春 虎年叮叮車吸睛

記者李怡／舊金山報導
舊金山市府、交通局官員與亞裔社區領袖，一起推動開啟了「2022乘叮叮車，迎虎年新春」之旅。（記者李怡／攝影）
舊金山市府、交通局官員與亞裔社區領袖，一起推動開啟了「2022乘叮叮車，迎虎年新春」之旅。（記者李怡／攝影）

20日下午4時在舊金山華埠美臣街（MasonSt），市交通局（SFMTA）與市府官員、華裔社區領袖一起推動開啟了「2022乘叮叮車，迎虎年新春之旅」活動。一輛有中國虎年春節裝飾的纜車（CableCar，即叮叮車），從舊金山華埠出發，沿著Powell/Mason線路，駛過金融區、布諾山等，繁華熱鬧且遊客必經的街區。

一輛有中國虎年春節裝飾的 Cable Car，從舊金山華埠出發。（記者李怡／攝影...
一輛有中國虎年春節裝飾的 Cable Car，從舊金山華埠出發。（記者李怡／攝影）

舊金山市府律師邱信福、舊金山交通局董事會董事黎慧心（SharonLai）、局長湯琳(JeffreyTumlin)、市議員佩斯金辦公室代表、亞裔社區領袖方小龍、CYC行政總監溫靜婷、華埠商戶聯會會長邵旗謙（EdwardSiu）等代表，乘上叮叮車，沿線迎接慶祝中國農曆新年的到來。即日起舊金山民眾和遊客，直到元宵節後，都可以乘坐帶有中國虎年裝飾的特色纜車，一起迎新年，慶新春。

虎年新春裝飾叮叮車的駛出，表達了舊金山這座美麗的觀光旅遊城市對中國新年的慶祝，和對金山亞裔社區傳統文化的支持。

黎慧心表示，今年是第一屆有中國新年裝飾的CableCar慶節日，本來去年計畫實行的。但是疫情原因取消了運營，因此今年是第一年。她說，對於舊金山這個美麗的觀光城市而言，叮叮車對鏈接整個城市起到了橋樑的作用。今年希望通過傳播中國新年文化的方式，讓更多人了解亞裔，支持亞裔社區。為緩解AAPI社區遭遇的衝擊助力。

叮叮車是舊金山街頭可以見到的軌道列車，像Powell-Hyde線路，或是Powell-Mason線路等，幾乎是經過舊金山知名景點，甚至可以在高處遠眺城市風光，因此成為遊客們熱衷搭乘的交通工具。

作為旅遊名城，舊金山吸引著全球遊客，而遊客到舊金山，一定要坐CableCar。大家都知道，光是走訪市中心，聯合廣場、漁人碼頭、輪渡大廈、九曲花街、藝術宮，如沒坐CableCar觀光，就不是一個完整的金山之旅。

想要進一步了解叮叮車的最新情況，可以登錄網址：https://www.sfmta.com/about-us/contact-us/email-and-text-alerts，訂閱交通局的最新消息。

舊金山 亞裔 華埠

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