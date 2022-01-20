1700學生簽名 促史丹福大學撤銷加強針令

簽名請願活動是由史丹福大學在讀博士費舍爾（Monte Fischer）發起。（網站截圖）

逾1700人完成線上簽名希望史丹福大學 撤銷加強針令，該強制令要求所有史丹福學生和教職員工在本月結束前施打加強針。

該簽名請願活動是由史丹福大學在讀博士費舍爾（Monte Fischer）在一周前發起的，他要求學校撤回12月6日發布的加強針令。

史丹福大學上周新確診692例新冠病例，其中有205名新生以及487名教職工，尚有325名學生在學校隔離中。而為避免病毒在校內擴散，校方決定將冬季學期的前兩周授課改為線上模式。從本周二開始，學生已經陸續返回課堂上課，但是前提必須出示施打加強針的證明。

「我們不是反對疫苗 或是加強針。」費舍爾說，「學生對自己的身體具有自主權，並應該按照自我評估的數據進行醫療選擇。」

史丹福大學發言人米蘭達（EJ Miranda）表示：「實施學生加強針令是為了達到對於新冠病毒的持續免疫要求，這與縣和聯邦公共衛生當局的建議是一致的。」

全美範圍內，部分人對新冠疫苗以及加強針的牴觸情緒一直都在，這源自於人們對疫苗潛在副作用的擔憂。

費舍爾說，強制要求學生施打加強針是「不道德和具有脅迫性的」，並質疑「身體自主的基本人權」是否不再被大學認可。

「為了強迫年輕人接受他們所抵觸的醫療手段，用他們的未來作脅迫是錯誤的。」費舍爾表示，「加強針應該提供給願意接受它的人們，讓自由之風吹向那些不願施打的人們。」

費舍爾表示，很多證據都表明加強針對於年輕人沒有什麼好處，而且真正的風險或許並未浮現。

史丹福大學醫學院巴塔查理亞博士（Dr. Jay Bhattacharya）以及加州大學 舊金山分校普拉薩德博士（Dr. Vinay Prasad）對於費舍爾的行為表示支持，並在情願書上簽下了姓名。