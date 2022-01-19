灣區僑教中心主任莊雅淑會11僑團領袖 聽取民意

莊雅淑（左）也致贈蔡英文總統的春聯致意，右為李漢文。（記者李榮／攝影）

新上任的舊金山灣區 華僑文教中心主任莊雅淑，應僑務委員、聖荷西 急難救助協會長李漢文邀請，拜訪南灣多個僑團領袖，聽取意見。莊雅淑感謝台僑長期對僑胞的付出，像是在灣區舉辦國際童玩節、元宵花燈會、支持台灣加入世衛衛生組織、衛生大會等大型活動，促進台美文化交流，也讓主流社會更認識台灣。

李漢文指出，這次是邀請南灣11個社團一起與莊雅淑會面。原本要更盛大地舉辦，邀請更多的僑界人士參與。但是因為疫情嚴峻、變種病毒傳播力超強，因此決定限制在不超過兩桌的規模。參加與會者都是社團的會長、總召，或者主要代表，而且每一位都打過第三劑補強針疫苗，並且規定在非用餐時都戴上口。現場提供乾洗手液，希望能在嚴格的防疫規範下確保衛生安全，且能面對面與初來乍到的新主任交流。

當日參加的社團包括：聖荷西急難救助協會、南灣台灣同鄉會、台灣文化體育協會、北加州台灣論壇、台灣志工社、台中—庫比蒂諾友誼城市協會、宜蘭—庫比蒂諾友誼城市協會、中興大學校友會、世界華人工商婦女協會北加州分會、傅紅玉基金會、海華棒壘球協會等。

莊雅淑向社團幹部介紹自己是第三次外派，先前曾派駐溫哥華、休士頓等地，而在來灣區之前，就已經聽說過國際童玩節等活動，「那時心裡就想：哇，怎麼會有這麼大的活動、吸引這麼多主流，認識、了解台灣文化。」她感謝僑胞長期對於台灣的支持，以及在社區的服務。

莊雅淑表示，台灣在很多地方有駐館，但畢竟人力有限，包括急難救助等工作常需要結合僑界力量，透過熱心的僑胞幫忙。僑委會在台灣海外各地成立了100個急難救助協會，至今成果也都非常好。另外，僑委會一直以來也特別重視產學合作，期待能對接矽谷的商會與科技社團，與台灣的官方及民間單位建立平台與人脈，深化合作。

聖荷西急難救協會會長李漢文說明，急難救助協會都是義工，服務從台灣來的需要救助的人士，其中不容許有任何對價關係。聖荷西急難救協會成立四年多以來，已經處理十多件急難救助的案件，其中有不少是屬於台灣民眾來美國旅遊、探親、工作遇上意外，或者需要醫療服務，接著就面臨龐大的帳單。

協會呼籲，急難救助是「救急不救窮」，主要還是希望民眾來美國之前，能夠規畫好旅遊保險和醫療保險 。畢竟美國的醫療費用本來就相當高昂，「很多人來美國，都是抱著僥倖心理，不會遇見意外。結果出了事之後，發現費用難以負擔。建議大家在上飛機之前，還是要先購買這兩個保險比較妥檔。」