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紐約華女遭遊民推下地鐵鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

記者李榮／佛利蒙報導
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

40歲的華裔女米雪兒‧吳（Michelle Aylssa Go，音譯）遭遊民推下紐約地鐵鐵軌喪生，引起震驚。事發後傳出，米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙，她也在灣區長大，畢業於佛利蒙美國高中（American High School），也讓多位在地的社區領袖關心。佛利蒙市議員黃潔宜譴責仇恨犯罪，同時也表態希望能與家屬直接聯繫，協助善後；另一位市議員邵陽也在社交媒體替死者致哀。

米雪兒‧吳的畢業於紐約大學史登商學院（Stern School of Business）的企管碩士，依照社交媒體資料顯示，她住在曼哈頓上西城，並在四大會計事務所之一的德勤（Deloitte）負責策略、運營和併購等工作。工作之外，她還曾替遊民權益發聲、擔任志工，但居然莫名遭不認識的遊民推下地鐵殺害。

依照紐約時報的報導，米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙，有親友已經在周日早晨就帶著食物登門致意。不過，住在該處的家人婉拒媒體採訪。

佛利蒙市議員黃潔宜指出，非常遺憾聽到米雪兒‧吳如此不幸的遭遇，「在此向Michelle的家人致上最高的悼念。謝謝Michelle對遊民和社區的付出，我們城市也願意提供家屬所需的幫助。」她並進一步指出，遊民族群中有很高比例需要醫療的協助，是整個社會及需面對的問題，「如何更有效給他們及時的幫助，讓他們的身體和心理健康不致每況愈下。另外，也要思考如何安置遊民，和提供更多可負擔住房，以健全社區的結構。」

地鐵 紐約時報 灣區

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