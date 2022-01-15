專家：選區重畫 不應侵害少數族裔權益

少數族裔媒體中心邀請法律專家和活動人士，談論選區重畫新地圖對各州內的少數族裔代表權的影響。（圖片由少數族裔媒體中心提供）

現在全美超過一半的州已完成選區重新畫分的工作。但是，其中不少州，有人對重新畫分後的選區地圖提出異議，聲稱部分州的重畫選區對參與式民主構成威脅，減少少數族裔參加選舉投票 的機會。為此，少數族裔媒體中心14日邀請法律專家和活動人士，討論選區新地圖對各州內少數族裔代表權的影響。

與會代表有南方社會正義聯盟的投票權顧問布朗（Mitchell Brown），他講述北卡羅來納州非裔 選票被稀釋的情況。南卡羅來納州正義南方聯盟 CROWD 重畫選區實習生，也是資深的電視記者曼恩（Charles Mann)，討論了社會活動家將如何從這次的重畫選區中吸取經驗，在地方層面實現成功的改革。布倫南司法中心民主項目的代理主任多伊（Sean Morales-Doyle)，探討重畫選區壓制選民和聯邦一級籌畫新的投票權結合起來。德州 亞太裔社區倡導組織的律師和活動家狄波拉陳（Deborah Chen），則重點談了選區重畫的透明性問題。

布朗介紹北卡州的選區重罰情況，認為繪製選區重畫的標準，對非裔群體造成了很大的影響，忽略了少數族裔的選票情況。他表示，如果要重新畫分選區，必須注重種族的分配，少數族裔的權利不應被侵害。但事實上很多地區是被打散了，畫分是很政治性的，存在很大的不公。

有人說，在重畫方面不注重種族差異，被政客操縱。對於這些不公的現象，布朗表示將去州法院上述，獲得應有的權利。目前，在德州的情況是西語裔和非裔等少數族裔必須想辦法建立聯盟，才是保護少數族裔利益的關鍵。他說，立法機構會分裂不同族裔之間的結盟，從而阻礙了選區重畫的公正性。

狄波拉陳說道，希望選區重畫委員會提升透明度，盡量做到有現實理論支撐，合理的時間進度。她說，重畫的地圖未反映出德州的大多數人口增長是來自於少數族裔，包括非裔、西語裔和亞太裔社區。在州和國會層面的選區重畫，都沒有如實地反映德州的人口增長情況。很多選區的畫分使得少數族裔的聲音被淹沒，不利於保護少數族裔的權益。

與會的其他代表表示，在選區重畫過程中沒有提供線上的聽證會，民眾沒有一個系統性的參與方式。即使民眾想參與其中，也必須舟車勞頓，花費大量物力和時間成本前往現場聽證。即使是在現場做了核酸檢測、佩戴口罩、等候一整天，也未必有發言表達意願的機會。這不是公開的透明的體驗。

代表們稱，在德州選區的畫分明顯稀釋了少數族裔的聲音。居住在德州的少數族裔覺得受到了排擠。是故意要讓少數族裔失去代表權。