華埠花園角檢測站 開放時間延長 周一到周五都服務

位於舊金山華埠的花園角新冠病毒檢測站，井然有序。（記者李怡／攝影）

在衛生官員大力倡導，把提前做新冠病毒檢測 和家庭檢測,作為預防Omicron變體病毒快速傳播的有效方法之後，造成了很大的核酸檢測擁擠，和家庭檢測盒的供不應求。舊金山 的六個檢測站還一度因為技術問題而關閉，直到周三(12日)才開放。

對於非常重視防疫規定的華裔 群體，位於舊金山華埠的花園角新冠病毒檢測站，可以說是一直以來都承擔了大部分華裔居民的檢測需求。因最近新冠病毒檢測需求倍增，花園角檢測站不只是在周三提供臨時檢測。現在的開放時間變為，每周一到周五，上午10時到下午4時45分。

檢測不需要預約和出示身分、保險證明，直接在現場掃描二維碼，並填寫個人基本信息即可。（記者李怡／攝影）

與上周出現的檢測人數爆棚、大排長龍，一天檢測789創下檢測站新記錄不同的是，13日的檢測是細水長流、井然有序。從早上10時開始，就有居民來到花園角排隊等候做檢測，現場維持留尺的安全距離。檢測不需要預約和出示身份、保險證明。直接在現場掃描二維碼，並填寫個人姓名、電話或郵箱地址、住址等基本信息後，便會生成一個專屬於個人的二維碼。醫護工作者根據二維碼，即可進行現場檢測。所以雖然現場除了周三以外沒有提供中文服務，也可以輕鬆完成本次的檢測。檢測結果，會由檢測站發送到民眾電話或是郵箱裡。

因檢測需求的激增，目前與以往不同的是，檢測結果需要在五天后得到通知。據前來檢測的李琳(化名)說道，之前她每周三來檢測，都是當天或隔天出檢測結果。但是意外的是，沒想到這次的檢測如此的快速方便，沒有排長龍，而且有嚴格的保持社交距離。這讓她感到很放心。

舊金山市經濟與勞動力發展中心資深經理陳嘉霖說，儘管有報導可以在家裡自行檢測，但是目前供家庭使用的檢測盒供應不足，且購買成本非常的高。位於花園角的檢測站的服務全部免費測。他鼓勵大家與家人都可以前往檢測站進行精準無誤的檢測。

下個月的花園角檢測站工作時間表會在本報繼續更新。