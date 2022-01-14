我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

聖縣又1旅館列「家居鑰匙」計畫 將改造成遊民收容所

記者王子涵╱聖他克拉拉縣報導
The Bella Vista旅館將被家居計畫注資2200萬元，改造為擁有67個臨時住房單元的新遊民收容所。（旅館官網截圖）
The Bella Vista旅館將被家居計畫注資2200萬元，改造為擁有67個臨時住房單元的新遊民收容所。（旅館官網截圖）

為解決加州日益嚴重的遊民危機，州長紐森在去年9月宣布將投入27.5億元擴大「家居鑰匙」計畫。這項計畫將通過政府購買、改造旅館、酒店、公寓樓、小房屋等，來為遊民解決住宿問題。

聖他克拉拉縣經理史密斯（Jeff Smith）13日宣布，位於聖他克拉拉縣的The Bella Vista旅館將被家居計畫注資2200萬元，改造為擁有67個臨時住房單元的新遊民收容所。

「解決該地區的遊民危機一直是我們的首要任務之一。」史密斯表示，「家居鑰匙計畫的資金，加上縣預算可以幫助實現為每位居民提供安全住房的目標。」

家具鑰匙計畫在2020年實施之初共建立了超過6000個單元的臨時性住房，共花費8.46億元。相比於新建庇護所，家居鑰匙計畫可以更經濟、快捷得提供大量臨時性住房。紐森更是承諾在未來兩年擴大投資27.5億元，繼續資助該項目。截止目前已經支出14.5億元。

建造遊民收容所對於當地社區治安的衝擊，一直是「家居鑰匙」計畫無法迴避的難題。首批改造計畫實施的過程中，大量反對的聲音被提出。當地居民認為，幫助遊民群體是應該的，但是需要以合適的方式建在合適的地方。幫助遊民群體是需要社會的長期付出和管理，提供住宿只是第一步。如何幫助遊民找到工作、回歸社會是解決遊民問題的關鍵。

根據聖他克拉拉縣政府最新的調查結果，遊民群體中有35%酗酒、濫用藥物問題，33%患有應激綜合症、42%患有心理疾病。

遊民收容所將為低收入家庭提供多方位的援助，住戶將根據自己的收入情況支付適當的租金。下一步，縣政府可能計畫將一個擁有120個住房單元的建築改造為永久支持性住房。

加州住房和社區發展部門主任贝拉斯克斯（Gustavo Velásquez）表示，Bella Vista旅館的改造項目是家居鑰匙計畫的典範，可以幫助有困難的人們重新生活，給予聖他克拉拉縣居民一個新的開始。

聖縣今年為至少八個改造項目申請了家居計畫的資金，若全部項目實施批准，共可以產生800個住房單元。

旅館 加州 紐森

上一則

當大流行變感冒 我們學到什麼

下一則

篩查點不堪負荷 聖縣將加強居家自檢裝備

延伸閱讀

社安金調漲 買不到三條雞卷

社安金調漲 買不到三條雞卷
Omicron重創洛縣 醫護病倒 血庫、救護車吃緊

Omicron重創洛縣 醫護病倒 血庫、救護車吃緊
新州捷運局族裔歧視 2員工獲320萬和解

新州捷運局族裔歧視 2員工獲320萬和解
避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅

避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅
全美第一州 加州列預算提供所有非法移民白卡

全美第一州 加州列預算提供所有非法移民白卡

熱門新聞

專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款