聖縣又1旅館列「家居鑰匙」計畫 將改造成遊民收容所

The Bella Vista旅館將被家居計畫注資2200萬元，改造為擁有67個臨時住房單元的新遊民收容所。（旅館官網截圖）

為解決加州 日益嚴重的遊民危機，州長紐森 在去年9月宣布將投入27.5億元擴大「家居鑰匙」計畫。這項計畫將通過政府購買、改造旅館 、酒店、公寓樓、小房屋等，來為遊民解決住宿問題。

聖他克拉拉縣經理史密斯（Jeff Smith）13日宣布，位於聖他克拉拉縣的The Bella Vista旅館將被家居計畫注資2200萬元，改造為擁有67個臨時住房單元的新遊民收容所。

「解決該地區的遊民危機一直是我們的首要任務之一。」史密斯表示，「家居鑰匙計畫的資金，加上縣預算可以幫助實現為每位居民提供安全住房的目標。」

家具鑰匙計畫在2020年實施之初共建立了超過6000個單元的臨時性住房，共花費8.46億元。相比於新建庇護所，家居鑰匙計畫可以更經濟、快捷得提供大量臨時性住房。紐森更是承諾在未來兩年擴大投資27.5億元，繼續資助該項目。截止目前已經支出14.5億元。

建造遊民收容所對於當地社區治安的衝擊，一直是「家居鑰匙」計畫無法迴避的難題。首批改造計畫實施的過程中，大量反對的聲音被提出。當地居民認為，幫助遊民群體是應該的，但是需要以合適的方式建在合適的地方。幫助遊民群體是需要社會的長期付出和管理，提供住宿只是第一步。如何幫助遊民找到工作、回歸社會是解決遊民問題的關鍵。

根據聖他克拉拉縣政府最新的調查結果，遊民群體中有35%酗酒、濫用藥物問題，33%患有應激綜合症、42%患有心理疾病。

遊民收容所將為低收入家庭提供多方位的援助，住戶將根據自己的收入情況支付適當的租金。下一步，縣政府可能計畫將一個擁有120個住房單元的建築改造為永久支持性住房。

加州住房和社區發展部門主任贝拉斯克斯（Gustavo Velásquez）表示，Bella Vista旅館的改造項目是家居鑰匙計畫的典範，可以幫助有困難的人們重新生活，給予聖他克拉拉縣居民一個新的開始。

聖縣今年為至少八個改造項目申請了家居計畫的資金，若全部項目實施批准，共可以產生800個住房單元。