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台美高中生線上雙語論壇 分享疫期學習

記者李榮／灣區報導
2022台美高中生線上雙語論壇，由灣區與台灣的同學交流疫情之下的經驗。（記者李榮翻攝）
2022台美高中生線上雙語論壇，由灣區與台灣的同學交流疫情之下的經驗。（記者李榮翻攝）

世界華人工商婦女企管協會北加州分會和桃園市政府教育局，聯合在線上舉辦2022台美高中生線上雙語論壇活動，由桃園市立桃園高中、平鎮高中及中壢高商學生與庫比蒂諾高中、聖荷西市林布魯克高中、山谷基督教（Valley Christian）高中學生，運用英語及華語進行線上論壇發表交流，為台灣桃園與美國加州高中生搭起互動橋梁。

本次論壇的主題以「後疫情的學校學習」、「生活娛樂及疫苗接種情形」為主。台美兩國高中生第一階段以英文發表疫情造成學習、娛樂影響及疫苗施打狀況；第二階段以中文發表後疫情時代如何克服疫情造成學習、娛樂影響及開啟國際交流之準備情形。每階段各主題由台灣、美國各一個校五位學生發表，並於兩階段發表結束後邀請參與人員進行意見交流與心得分享。

包括僑教中心主任閻樹榮、新任主任莊雅淑、經文處組長朱永昌、庫比蒂諾市議員魏虹、桃園市教育局副局長林威志、桃園市教育局高中科長湯惠玲、世界華人工商婦女企管協會名譽總會長黎淑瑛、副總會長陳玲華、世華桃園分會長徐素娥、世界華人工商婦女企管協會副執行長潘意玲、世華總會國際事務顧問／僑務委員魏德珍、世華美南分會長何真、多倫多會長林桂珠、亞特蘭大會長劉秀皇等人都上線致意。

世華北加州分會會長胡威妮表示， 這次邀請到台美兩地六所高中的同學來談這兩地在面對新冠疫情時的困難和應對措施，促進高中生之間的交流，別具意義。她指出，台灣這些年政府一直在推動雙語教育，美國也有許多台灣的父母為下一代的華語教育費盡心思。希望透過此論壇提升年輕的高中學生對這二種語言的興趣，同時也可讓認識更多朋友。

她表示，隨著疫情的變化，近來桃園的疫情也升高，一度讓人擔心活動無法繼續。最後如期順利舉行，而且進行得很順利，「創新的線上雙語論壇，同學們活潑可愛互動熱絡，台灣孩子們近年來的口説英文能力也非常厲害！美國的大孩子們華語十分流暢， 大家互相問問題，交流愉快。」

當日在論壇中，參加的學生各自分享經驗，包括疫情之後大家對於防疫的新要求，以期疫情後如電影院等實體娛樂場所一度關閉，轉為線上收看影音作品的情況。幾位在台灣的學生則說，論壇讓他們能認識新的朋友，也增加口說機會，過程也非常充實。在美國的學生也補充，論壇能交流、了解不同的文化，還能結交新朋友，非常直得。

中壢高商學生聚在一起視訊。（主辦單位提供）
中壢高商學生聚在一起視訊。（主辦單位提供）

疫情 教育局 加州

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