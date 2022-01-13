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FBI臥底 讓洛縣警方多名高官坐牢

編譯組／綜合報導 
時任洛縣警長的李貝卡。（本報檔案照）
時任洛縣警長的李貝卡。（本報檔案照）

聯邦調查局（FBI）的線民在獄中臥底，被洛杉磯縣警方識破，警員上門公然威脅聯調局探員，再加上一連串虐囚醜聞，終於導致從局長以下多名中高階警官被連根拔起，送進聯邦監獄坐牢，最後洛杉磯縣府還賠了一名刑期400年的線民100萬元。整個過程比電影情節還令人瞠目結舌。 

該名聯調局線民遭到洛縣警員挾持，還因無法就醫而擔心小命不保，擔心被「滅口」。本案在喧騰十年後終於落幕，包括前局長李貝卡（Lee Baca）、前首席副局長田中（Paul Tanaka）在內，22名警察已遭定罪入獄。 

這名線民是因為搶劫銀行被判400年徒刑的布朗（Anthony Brown），委任律師Stuart Miller表示，布朗會把這筆錢拿來照顧妻小，並向聯邦法院爭取減刑。 

全案初始於2011年，洛縣男子中央監獄（Men's Central Jail）據報頻傳虐囚事件，且手法極度粗暴。FBI探幹員因此找上布朗，以1500元代價，要求布朗以手機偷偷錄下惡行。孰料，布朗還未取得證據，手機就被洛縣警方發現。 

但發現布朗私通FBI的縣警局，不但不思悔改，還將布朗改名換姓，不斷將他換監服刑，以逃避FBI追查。甚至兩名洛縣刑事探員，竟然直接到主辦該案的FBI女探員私人住宅敲門，直接威脅要將她逮捕。

這下可犯了聯調局的大忌諱，聯調局從來不是吃素的，怎麼可能吃地方警察這種虧，遂全力偵辦，非把這一幫自以為是地方老大的縣警局高官員辦倒不可。

布朗律師指稱，在18天的「綁架」期間，布朗無法獲得治療，而且單人囚禁，讓他擔憂自己可能死於牢中。 

事後調查顯示，洛縣警局指派了至少13名員警，24小時不斷監看布朗的一舉一動，並稱之為「潘朵拉盒子任務」（Operation Pandora's Box）。在「任務」完成後，參與的員警還收到感謝電郵，讚許他們沒有多問，或探聽調查情況。 

但在此之後，布朗仍與FBI繼續合作，揭發囚犯遭到不當對待，與警察不法事件。布朗2012年受訪時表示，他每周都會將紀錄交給FBI幹員，實情相當殘忍，囚犯常常無緣無故就遭到暴打。 

布朗事後提告求償，先遭聯邦地區法官駁回，但布朗提出上訴，聯邦第九巡迴法院推翻了地區法院判決。洛縣縣府律師後來建議和解，以避免未來不可預知的訴訟支出，洛縣縣委會才決定付錢了事。

華人女婿、前局長李貝卡雖然沒有直接參與，但當聯調局探員訊問他時，他沒有如實交代真相，被聯邦鎖定。李貝卡的官司歷經波折，聯邦檢察官以「向聯邦探員說謊」、「妨礙司法」等三項罪名，歷經流審和再審後定罪，李貝卡上訴失敗，被判三年徒刑入獄。他已在去年提前獲釋，返回聖瑪利諾市與家人團聚。

洛縣 FBI 警察

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