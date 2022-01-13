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Omicron肆虐 灣區學校壓力逼近臨界點

編譯組／灣區12日電
新冠病例激增讓灣區學校壓力逼近臨界點。（美聯社）
新冠病例激增讓灣區學校壓力逼近臨界點。（美聯社）

Omicron疫情讓灣區學校陷入混亂，在新冠病例數目屢創新高、代課教師短缺、檢測不足、教師稱病罷課等情況下，許多學校仍努力保持開放，但壓力已大到接近臨界點。

灣區各學區這個學期在Omicron疫情最嚴重時開學，造成社區一片混亂。一些學校、教師和家長都呼籲恢復遠距教學，部分學區、教職員、甚至學生都表示，現在返校上課的風險太高，除非他們的健康安全能獲得保障，否則他們願意暫停返校。即使是仍然開放的學區，也因為教師缺席被迫縮短教學時間，加劇學生學習上的損失。

在疫情期間針對教育孩子的方式產生的憤怒和分歧，在秋季時大幅緩解，但隨著病例再度激增、快篩檢測盒等資源無法滿需求，憤怒和分歧再度升溫。

加州學區協會（California School Boards Association）發言人佛林特（Troy Flint）說：「遠距教學是萬不得已才會使用的方法。學區和教育工作者正使出渾身解數保持校園開放，加州學區承受的壓力正在逼近臨界點。當教師缺席率超過20%時，有意義的面授教學並不一定可行。」

康曲柯士達縣衛生局副局長茲維利（Ori Tzvieli）說：「我們在過去兩年的疫情中學到許多慘痛的教訓。對許多學生而言，遠距教學不利於他們的精神、情緒健康和學業成績。從公共衛生的角度來看，關閉學校是最佳選擇的例子很少。」

不過，仍然開放的學校並沒有恢復正常的感覺。代課教師嚴重短缺，意味著學校無法確保有足夠合格的教職員監督學生，在某些情況下，大量學生必須到自助餐廳或禮堂待上數小時，就連家長有時也必須幫忙。

礙於加州現行法律規定必須實施面授教學才有補助金可拿，也讓學區難以重拾遠距教學。

東灣海沃（Hayward）學區本周決定關閉所有學校，因為有超過半數的教師缺席，2萬1000名學生中有500人確診。如果加州判定海沃學區的作法違反規定，海沃學區每天將失去250萬元補助金。

然而，加州衛生和教育官員到目前為止一直堅持保持學校開放。

佛林特說：「雖然有些學校可能會暫時關閉，但我認為時間不會太長，大家非常努力保持學校開放。」

學區 加州 疫情

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