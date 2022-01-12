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49人闖進NFL季後賽 伽羅博羅立功

記者王子涵／聖荷西報導
49人苦戰加時闖進NFL季後賽。（Instagram截圖）
49人苦戰加時闖進NFL季後賽。（Instagram截圖）

1月9日（周日）是所有灣區球迷值得紀念的日子。

舊金山49人上演常規時間落後17分絕平的好戲，並苦戰加時反超分區冠軍洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams），在最後一刻拿到外卡資格，闖入NFL季後賽。與此同時，在大通中心球場排隊的球迷也山呼海嘯的慶祝起來，今天他們都身穿11號球衣，迎接勇士三冠功臣湯普森（Klay Thompson）的回歸。

49人季票擁有者張哲遠表示，這是屬於全體灣區球迷的一天。「伽羅博羅（Jimmmy Garoppolo）在重壓之下，能夠獲得隊友信任，活生生把比賽打回來，無疑讓主教練又恨又愛。」張哲遠說，「愛是能贏球，恨是他在上半場的發揮實在是太不講究。」

伽羅博羅脫下頭盔，慶祝勝利。（Instagram截圖）
伽羅博羅脫下頭盔，慶祝勝利。（Instagram截圖）

主教練沙納漢（Kyle Shanahan）對於伽羅博羅的信心從未動搖過，這份信任也在這場生死戰中得到了報答。正如外界猜測的那樣，伽羅博羅仍然作為首發登場，他右手拇指纏著厚厚的綁帶。上半場結束就落後14分的49人已經沒有任何退路，另一場同樣爭奪外卡名額的新奧爾良聖徒隊已經早早將勝利收入囊中，靜等49人的潰敗。第三節，49人終於爆發，分別由外接手詹寧斯（Jauan Jennings）和塞繆爾（Deebo Samuel）分別達陣，追平比分。而公羊隊終場前2分26秒的達陣再次將49人逼入絕境，49人防守組銅墻鐵壁的防守給了球隊最後一次機會。1分27秒，如果實現達陣，49人本賽季就結束了。

「他是一個出色的球員。」近端鋒基托（George Kittle）說，「你必須從糟糕的表現中迅速調整回來。伽羅博羅不會讓事情向雪球一樣越滾越大，他只會把他沖走，繼續下一檔進攻。」

伽羅博羅或許完成了他職業生涯中最精彩的進攻表演，他在1分鐘的時間內，向前推進了88碼的距離，最終由小將詹寧斯完成了最後的達陣，雙方進入加時賽。

「主教練沙納漢真是進攻戰術大師，地面進攻跑動千奇百怪。」張哲遠說，「加時賽橫推公羊將近8分鐘，這是大師之作啊！」他表示，雖然最後沒有達陣絕殺，但公羊隊的氣勢被完全打散。49人算計的很清楚，平局也能晉級，所以得分和消耗時間是同樣重要。

賽後記者會上，伽羅博羅興奮地說：「我們通過了考驗，這就是足球。」當被問及拇指的傷勢時，他補充道：「真的是太疼了！不過我們得到了勝利，這才是最重要的。」

隨著公羊隊的長傳被49人角衛托馬斯（Ambry Thomas）截殺，比賽也徹底失去了懸念。張哲遠分析道，公羊的最後一攻不存在放水的考慮，畢竟2號種子和4號種子差別很大。4號種子大概率需要客場戰勝素有國聯守門員的綠灣包裝工隊才有機會殺入決賽，而2號種子先易後難，有機會守株待兔等待包裝工被爆冷出局。

季後賽第一輪，49人將迎戰達拉斯牛仔（Dallas Cowboys），比賽定於1月16日舉辦。

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