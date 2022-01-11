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醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

加州性病暴增 因新冠疫情檢測不足

編譯組／沙加緬度綜合電

新冠疫情爆發前，美國與加州性傳染病就已普遍蔓延。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，從2015年到2019年，美國先天性梅毒感染率暴增279%，同一期間，加州的先天性梅毒感染率也急劇增加232%。加州2019年出現445宗梅毒感染，其中37宗為無法生存的胎兒。所謂先天性梅毒感染，即是指胎兒從母體感染梅毒病菌。

然而新冠疫情爆發後，全國公共衛生單位全神防疫，性病檢測預防人手短缺。根據全國防治性病聯盟一項調查，78%的性病檢測醫療單位將其部分醫療人員轉調處理新冠疫情，且由於門診時間縮短、資源轉移、測試套件不足、醫療人員精疲力盡，許多性病傳染沒人處理。

有些檢測套件只能檢測某特定性病病毒，然有些套件可以收集體液，檢測各種不同的病毒。民眾可根據其檢測病毒特性，將體內一滴血，或者嘴部、性器官的液體送往檢測。有些病毒檢測，民眾必須將體液送往診所測試，可是有些檢測如愛滋病病毒(HIV)，民眾可用檢測套件，抹拭口中唾液，數分鐘後即可測知結果。

現年25歲的洛杉磯加大學生比斯(Ivan Beas)參與為期兩年的性病檢測研究計畫。新冠疫情間，檢測診所關閉，研究人員寄給他居家自行檢測套件。比斯可使用這種檢測套件，從手指上取一滴血，或抹拭口中少許唾液，將樣本送往研究員檢視，即可得知結果，全部採樣過程不到10分鐘。

根據比斯，他可以經由這種自行檢測方法，得知是否感染各種性病，包括愛滋病病毒、皰疹、淋病、滴蟲病病毒等。兩年研究過程完成後，比斯想繼續居家檢測，沒想到每套檢操套件，零售商索價高達289元，這完全超出他的經濟能力。

比斯說，由於負擔不起檢測套件，他自行前往診所，可是疫情期間醫生太忙，他等醫生檢查等了兩個小時。他說，在加州醫療保險(Medi-Cal)提供居家檢測保險前，他必須前往「計畫生育協會」(Planned Parenthood)開設的診所接受檢測。

根據加州新法律，如果經過醫療單位申請，州府必須提供居家性病檢測保險。有私人保險計畫民眾可馬上運用這項新法。至於自行負擔費用若干，則取決於檢測項目，聯邦政府規定有些項目民眾無需自行付費。

Medi-Cal保戶幾乎不用自行付費。然而管理Medi-Cal 的加州醫療服務局(the Department of Health Care Services)目前正與美國醫學公會與聯邦政府研擬醫療帳單編碼。研擬完成後，仍須取得聯邦政府同意，因此Medi-Cal保戶如欲取得檢測保險報消費，仍須等一段時間。

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