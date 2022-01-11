林地劇減 聖荷西樹木覆蓋率僅剩13.5%

聖荷西每年失去數百畝林地，樹冠覆蓋面積低於美國其他大城市。(圖取自聖荷西市官方臉書)

聖荷西 林木正在逐漸消失中。這個美國第十大城正處於林地減少的環境危機中，因為2012至2018年間，遮蔽城市的樹木減少1.82%。儘管這個百分比看起來小，但根據美國林務局分析，這代表了1728英畝的公共與後院樹木，相當於2.7平方英里。聖荷西僅剩下13.5%樹木覆蓋率，相較之下，西雅圖有28%、波士頓27%、匹茲堡40%。

在聖荷西貧窮社區，林木覆蓋情況更加荒蕪。研究發現，較窮困地區的樹蔭與綠化面積，只有富裕地區的一半。聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）表示，這不僅是必須修正的環境不正義現象，也確實影響民眾心理健康、教育與日常生活。

林木提供許多益處，例如降低溫度、過濾空氣、減少水災，並為行走在街道上的年長者及遊玩兒童提供樹蔭。專家指出，生活在樹木覆蓋率低的人民，更容易受到汙染、極端高溫與潛在健康問題的影響。

矽谷 城市林木非營利機構「我們城市樹林」(Our City Forest)執行長貝瑞(Rhonda Berry)表示，若在戶外散步、慢跑，會想要在有樹木地方從事這些活動，否則只是不斷吸入城市排放廢氣，「樹木就像高科技，可以做所有的事。」聖荷西市園藝師漢森(Russell Hansen)則不能確定，樹木消失的原因，儘管可能發生原因包括氣候變化、乾旱，或是房地產開發遷移、林木維護不善與種植不足。

在長達242頁的聖荷西市「社區林木管理計畫」(Community Forest Management Plan)揭露數十年來林木投資 不足與管理不善，導致目前狀態，並警告若不進行修正，損害將持續發生。聖荷西市目標是於2051年達到20%樹木覆蓋率，但依照目前速度，時至2030年，城市林木覆蓋率可能降至10%以下。

導致問題更為複雜的是，聖荷西幾乎有90%樹木都在私有財產或公共行走權(public right-of-way)，由地主進行維護。這代表著非營利組織、學區、居民等各方組成，必須相互合作，才能共同協助城市實現增加林木覆蓋目標。