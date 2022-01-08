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迎戰山羊 49人四分衛伽羅博羅「不確定出場」

記者王子涵╱聖荷西報導
蘭斯大概率會接替伽羅博羅，首發出戰周日對陣洛杉磯公羊隊的比賽。（Instagram截圖）
蘭斯大概率會接替伽羅博羅，首發出戰周日對陣洛杉磯公羊隊的比賽。（Instagram截圖）

49人隊主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）7日被球隊列入「不確定出場」的名單中。主教練沙納漢（Kyle Shanahan）在當天記者會上表示：「我明白我自己在做什麼，我現在還不能告訴你們。」球隊周日將作客洛杉磯迎戰山羊隊。49人本賽季常規賽的最後一場比賽將決定季後賽的走向。

「我想你們會明白我為什麼不下定論的原因。」沙納漢說，這一切都是為了戰術。「周日的比賽對於我們來說十分重要，保持訓練時必須的，然而你必須要頭腦清醒，做出對球隊最好的選擇。」

49人（9勝7負）進入季後賽的條件是戰勝洛杉磯公羊隊（12勝4負），或新奧爾良聖徒隊（8勝8負）輸給亞特蘭大獵鷹隊（7勝9負）。任意一場打成平局都會讓49人自動晉級季後賽。

49人季票擁有者張哲遠說：「顯然我們的出線的概率更大，但是NFL就是一個充滿著無限可能的比賽，49人不能有一絲的鬆懈。」

替補四分衛蘭斯（Trey Lance）表示，知道伽羅博羅有多麼堅強，他帶傷傳球會是很疼痛的，會盡一切努力出戰周日的比賽的。

張哲遠表示，如果過早透露首發四分衛的人選，是不聰明的決定。「我相信對方的教練組已經觀看了大量的關於蘭斯的比賽錄像，研究他的打法風格。這時候的舉棋不定，是為了保護球隊的戰術盡量不被對方猜透。」

「蘭斯在本周的表現比上周還要好。」沙納漢說，「和伽羅博羅在一起，他很快就適應了球4到隊，感受比賽的每一部分，盡可能去模擬實戰。」

伽羅博羅對戰公羊隊的歷史戰績是5勝0負，但這都要追溯到2017年。他在2018年的膝傷讓他缺席了其中的兩場比賽。

如果蘭斯獲得首發機會，那麼他的首要任務就是保護球的安全。「公羊隊有很多球員有能力改變比賽的進程。」蘭斯說，「對於我們來說，最大的任務就是保護好球權。」

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