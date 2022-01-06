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聖縣公共信息官：人手不足 檢測能量難提升

記者李榮／聖荷西報導

對於檢測能量的不足，聖他克拉拉縣府公共信息官張繼月坦言，目前檢測人力確實是問題，她提醒，如民眾沒有辦法檢測，或者選擇不檢測，則必須要符合縣府建議的指引，確保防疫。

她表示，目前指引為新冠肺炎檢測呈陽性者（無論疫苗接種狀態、既往感染史或無症狀）都應隔離，並留在家中至少5天；如果症狀不存在或正在消退，並且在第5天或之後收集的診斷樣本檢測為陰性，則可以在第5天後結束隔離。如果無法檢測或選擇不檢測，並且症狀不存在或正在消退，可以在第10天後結束隔離。如果出現發燒，應繼續隔離直至發燒消退。如果發燒以外的其他症狀沒有消退，則應繼續隔離，直到症狀消退或第10天之後。在有其他人在場時戴上口罩總共10天，尤其是在室內環境中。

另外，如果暴露在未接種疫苗，或已接種疫苗且符合加強劑接種條件、但尚未接種加強劑的新冠肺炎確診者，則應該檢疫並待在家中至少5天，並在第5天做檢測。如果沒有症狀並且在第5天或之後收集的診斷樣本檢測為陰性，則可以在第5天後結束檢疫。如果無法檢測或選擇不檢測，並且沒有症狀，可以在第10天後結束檢疫。在有其他人在場時戴上口罩總共10天。如果出現症狀，則必須去做檢測並待在家中；若為陽性則依照前述陽性的隔離指引。

如果民眾暴露在已接種疫苗加強劑或是已接種疫苗但尚未符合接種加強劑的新冠肺炎患者的人，則不需要檢疫。但仍應在第5天做檢測，並且在有其他人在場時戴上鬆緊合宜的口罩總共10天，尤其是在室內環境中。如果檢測呈陽性，請遵循上述隔離建議。如果出現症狀，必須去做檢測並待在家中。

檢測 疫苗 口罩

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