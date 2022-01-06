庫比蒂諾跟進其他城市 支持對抗加州新住房法案

庫比蒂諾和其他城市支持對抗加州新住房法案的計畫 。(美聯社)

隨著幾項具爭議性之州住房法案於1月1日生效，庫比蒂諾已加入越來越多城市名單，支持以可能的投票 形式、取回地方對新法取消土地使用決定的控制權。相關倡議提案由「我們社區的聲音」(Our Neighborhood Voices)團體支持，欲修改州法，讓城市能決定是否實施與分區、開發或土地使用相關新州法。

相關提案文書工作已提出，主要目標之一是SB 9法案、其允許業主在他們所擁有蒂快建造第二間房，或將其分成兩部分並在每個部分建造複合式住宅。

倡議提案「將市與縣的土地使用與分區法(包括地方住房法)凌駕於所有相互衝突的州法之上，除了特定情況之外」。也將阻止州與地方立法機構「透過法令使得選民投票通過的地方土地使用或分區無效」(from passing laws invalidating voter-approved local land-use or zoning initiatives.)。

除了庫比蒂諾外，薩拉度加與蒙特塞倫諾(Monte Sereno)也支持這項提案，洛斯蓋圖斯市長艾南德(Anita Enander)、巴洛阿圖市議員顧錦珍(Lydia Kou)、薩拉度加市議員Rishi Kumar、洛斯蓋圖斯市議員李冬倩(Lynette Lee Eng)、密爾比達 副市長蒙塔諾(Carmen Montano)亦表達支持。

提案支持者必須於6月底前收集近100萬個簽名，才能於2022年11月納入選票。聖荷西市議員與市長候選人戴維斯(Dev Davis)領導地方收集簽名。他認為，加州 面積幅遠廣闊，沙加緬度政治人物不明白個別城鎮的實際狀況。各地有不同社區與需求，必須針對各地區層面做出土地使用決策。

庫比蒂諾針對支持提案的相關決定，在12月10日立法審查委員會會議討論，該委員會由副市長趙良方(Liang Chao)與市議員摩爾(Kitty Moore)組成。庫比蒂諾市長蒲仲辰(Darcy Paul)表示，最近的州住房法例如SB 35，已造成更多問題，例如加劇交通擁擠，法令也剝奪地方自由裁決權，並要求沒有建造足夠住房的城市、必須批准並加速追蹤開發項目。立法內容理想高遠，卻不實際，似乎導致住房危機更加惡化。