我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

庫比蒂諾跟進其他城市 支持對抗加州新住房法案

編譯組／灣區電
庫比蒂諾和其他城市支持對抗加州新住房法案的計畫 。(美聯社)
庫比蒂諾和其他城市支持對抗加州新住房法案的計畫 。(美聯社)

隨著幾項具爭議性之州住房法案於1月1日生效，庫比蒂諾已加入越來越多城市名單，支持以可能的投票形式、取回地方對新法取消土地使用決定的控制權。相關倡議提案由「我們社區的聲音」(Our Neighborhood Voices)團體支持，欲修改州法，讓城市能決定是否實施與分區、開發或土地使用相關新州法。

相關提案文書工作已提出，主要目標之一是SB 9法案、其允許業主在他們所擁有蒂快建造第二間房，或將其分成兩部分並在每個部分建造複合式住宅。

倡議提案「將市與縣的土地使用與分區法(包括地方住房法)凌駕於所有相互衝突的州法之上，除了特定情況之外」。也將阻止州與地方立法機構「透過法令使得選民投票通過的地方土地使用或分區無效」(from passing laws invalidating voter-approved local land-use or zoning initiatives.)。

除了庫比蒂諾外，薩拉度加與蒙特塞倫諾(Monte Sereno)也支持這項提案，洛斯蓋圖斯市長艾南德(Anita Enander)、巴洛阿圖市議員顧錦珍(Lydia Kou)、薩拉度加市議員Rishi Kumar、洛斯蓋圖斯市議員李冬倩(Lynette Lee Eng)、密爾比達副市長蒙塔諾(Carmen Montano)亦表達支持。

提案支持者必須於6月底前收集近100萬個簽名，才能於2022年11月納入選票。聖荷西市議員與市長候選人戴維斯(Dev Davis)領導地方收集簽名。他認為，加州面積幅遠廣闊，沙加緬度政治人物不明白個別城鎮的實際狀況。各地有不同社區與需求，必須針對各地區層面做出土地使用決策。

庫比蒂諾針對支持提案的相關決定，在12月10日立法審查委員會會議討論，該委員會由副市長趙良方(Liang Chao)與市議員摩爾(Kitty Moore)組成。庫比蒂諾市長蒲仲辰(Darcy Paul)表示，最近的州住房法例如SB 35，已造成更多問題，例如加劇交通擁擠，法令也剝奪地方自由裁決權，並要求沒有建造足夠住房的城市、必須批准並加速追蹤開發項目。立法內容理想高遠，卻不實際，似乎導致住房危機更加惡化。

投票 加州 密爾比達

上一則

舊金山聖荷西地標 Fairmont Hotel破產 最快下月更名重開

下一則

租車逾期未付款被當偷車賊 Uber司機右臂遭警犬撕咬

延伸閱讀

加州政府將延長室內口罩令至2月15日

加州政府將延長室內口罩令至2月15日
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
加州、灣區單日新增新冠病例再創新高

加州、灣區單日新增新冠病例再創新高
橙縣副檢察長新冠病逝 生前反強制接種

橙縣副檢察長新冠病逝 生前反強制接種
加州抗旱 雨後草坪澆水罰款500元

加州抗旱 雨後草坪澆水罰款500元

熱門新聞

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

2021-12-30 13:15
加州新冠住院人數增加速度前所未有，灣區醫院暫未超出負荷。（美聯社）

加州新冠住院人數 增速前所未有 專家：下周更不安全

2021-12-31 02:20
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪