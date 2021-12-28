避開波曼 羅達倫決明年參選中、南灣選區州眾議員

加州眾議員羅達倫表示，不會與眾議員波曼爭奪同一選區席次。（美聯社）

顯然，化解灣區兩位重量級加州 議員之間因為選區重畫造成的對峙局面，只需要一場枕頭大戰，並不需要擊倒對方。

由於加州公民選區重畫委員會（Citizens Redistricting Commission）上周公布的新選區地圖將加州眾議員 羅達倫（Evan Low）原來代表的第28選區和另一眾議員波曼（Marc Berman）原來代表的第24選區畫為同一選區，羅達倫27日表示，為了避免與同為民主黨 的波曼爭搶同一選區席次，他決定明年另闢戰場，競選新畫出的中、南灣選區的州眾議員。

同樣都是具有籌款能力的民主黨人，羅達倫和波曼之間的競爭引起外界諸多揣測。上周，羅達倫在社群媒體TikTok上發布了一段與波曼打枕頭戰的搞笑影片，除了嘲笑謠言，也暗示波曼已在這場競爭中勝出。

羅達倫27日說：「我打輸了枕頭戰。這個過程雖然引起不小的騷動，但重要的是不要把事情看得太嚴重。」

羅達倫和波曼的原選區部分地區被合併，畫進加州眾議會新的第23選區，這個選區包括南聖馬刁縣、北聖他克拉拉縣和部分中半島地區，但與波曼原選區較為相似，因為包含了巴洛阿圖、山景城和附近地區。選區重畫委員會進一步將這個選區往東南方擴大到羅達倫居住的金寶市（Campbell）和部分聖荷西郊區。

和國會選區不同，加州規定議員必須住在自己代表的選區內，意味羅達倫和波曼如果有意競選連任，可能需要搬家。

羅達倫表示，他在節日期間花了很多時間考慮搬到新的第26選區的事。他指出，其原選區代表的聖荷西郊區被三個選區吸收，其中一部分被畫入第26選區，這個新選區還還包括了桑尼維爾、庫比蒂諾和聖他克拉拉市社區。羅達倫說：「我在矽谷出生長大，這裡就是我的家。」

羅達倫和波曼上周在一家咖啡店見面，討論未來的計畫，談了30分鐘後決定由羅達倫搬往另一選區。不過，波曼強調，羅達倫「與我私交甚篤」。