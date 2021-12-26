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東灣聖誕燈飾 因交通投訴停擺

編譯組／東灣25日電         
東灣民宅聖誕燈飾因交通投訴停擺，公眾表失望。（電視新聞截圖）
東灣民宅聖誕燈飾因交通投訴停擺，公眾表失望。（電視新聞截圖）

在過去三年裡，康柯德Terrapin Court上的一棟房子一直以精心製作的燈光和小雕像展示為榮；但在一些鄰居抱怨它引起交通問題後，燈光秀被市政府出面阻止了。

「我非常失望，」布置燈展的哈克斯（Eric Hakes）說，「我一直期待著這個陳列。」

在去年疫情高峰期，他的展覽變得非常受歡迎，吸引了大量的人和交通。不過這對住在附近的一些人來說有點過頭了，人們投訴它導致附近的交通擁擠。

今年早些時候，康柯德市發出一封證明信，威脅說如果哈克斯再次擺出他的展示架，將違反法規。據該市發言人說，交通及展覽的高度是一個安全隱患，稱「這種道路設計，再加上開車經過展覽的遊客數量，造成了嚴重的交通擁堵，導致許多人向市政府投訴，大部分是住在Terrapin Court或Torino Way上的鄰居。

哈克斯說，多年來他在裝飾品上的花費超過10萬美元。由於他今年不能舉辦這個展覽，他把他的一些小雕像借給了30多個鄰居，以便他們能夠繼承這個傳統。

他說：「我正試圖與市議會和市長進行一些對話，看看能做些什麼來讓這件事情繼續辦下去。」

哈克斯說，他在裝飾品上的花費超過10萬美元，但在市府不讓他舉辦了。（電視新聞截圖...
哈克斯說，他在裝飾品上的花費超過10萬美元，但在市府不讓他舉辦了。（電視新聞截圖）

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