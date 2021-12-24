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灣區家用快篩盒銷售一空 檢測站大排長龍家用快篩盒

編譯組／灣區23日電
Omicron病例激增，灣區新冠家用快篩盒銷售一空。（美聯社）
Omicron病例激增，灣區新冠家用快篩盒銷售一空。（美聯社）

受到Omicron病例激增、民眾希望在節日和家人團聚的影響，灣區家用新冠快篩盒被搶購一空，檢測站大排長龍。一些原本可以隨到隨篩的檢測站現在也要求民眾必須先預約。

不過，民眾自行在家做檢測可能讓加州疫情數據失真。這是因為加州各縣公、私立實驗室的核酸檢測（PCR test）結果會反映在加州的疫情數據中，但民眾在家進行的快篩結果並不會，意味著確診數目可能被嚴重低估。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這絕對會讓感染人數被低估，但我們不知道這個問題有多大。」

儘管衛生官員經常呼籲在家檢測呈陽性的民眾最好再做核酸檢測，許多人並不一定會花時間這麼做，尤其是沒有症狀或只有輕微症狀的人。舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「他們應該不會再做核酸檢測來進一步證實。」

加州衛生廳在聲明中說：「陽性自我檢測結果可獨立證實感染新冠病毒。」加州衛生廳補充，部分家用檢測盒提供了如何通報結果的方式。

被問到是否擔心確診人數被低估，加州衛生廳僅回答：「居家檢測可以增加民眾接受檢測的機會，提高檢測人數，讓受感染的民眾更早開始進行隔離，避免傳播病毒。」

不過，為了收集居家檢測結果，馬連縣在網站上提供了一個表格，供民眾通報檢測結果。此舉可以讓馬連縣對結果呈陽性的人進行追蹤，並鼓勵他們隔離、接受核酸檢測。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）視居家檢測是幫助家庭因應疫情的重要策略，但他承認：「使用家用快篩盒的人愈多，我們對病毒傳播的方向和確診人數的了解就愈不準確。」

但是，想到檢測站接受檢測並不容易，因為灣區本周各個檢測站現在都大排長龍，有時需要花上數小時等待，即使是已預約的民眾，也有在車陣中等上4小時的例子。

民眾費茲傑羅德（Brandon Fitzgerald）表示，他與一名確診者有過近距離接觸，但在檢測站排不到位置，23日便跑到屋崙機場碰運氣，儘管他並沒有要搭機。他說：「機場沒有幾個檢測人員。」

據了解，灣區三大機場的檢測服務已預約到聖誕節當天，不過，搭機旅客可以提早到機場做檢測，無需提前預約。

檢測 加州 機場

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