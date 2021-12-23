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查維斯競選市長 獲49人隊支持 名人堂球星洛特扮推手

記者王子涵／聖荷西報導
查維斯競選活動得到49人高層支持。（記者王子涵／攝影）
查維斯競選活動得到49人高層支持。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣市議員查維斯（Cindy Chavez）周二（21日）宣布，舊金山49人執行長約克（Jed York）和主席吉多（AI Guido）將支持自己競選聖荷西市長。

這對於大本營並不在聖荷西的49人來說，是一件不同尋常的事。

49人的聲明中讚揚了查維斯20多年來為聖荷西和聖縣的服務，尤其是疫情期間，對於新冠病毒檢測和疫苗的支持，以及擴大公共交通服務方面的努力。

約克表示：「在疫情大流行的高峰期間，查維斯向社區提供許多必要的資源，如可用的新冠疫苗等。」

根據聖荷西焦點報的報導，目前還不清楚約克和吉多是否還資助過其他聖縣的候選人。約克曾在加州州長罷免投票中向紐森（Gavin Newsom）捐款，並曾資助副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選參議員。在2014年的聖荷西市長競選中，二人並未支持任何候選人。

查維斯表示，她感謝約克和吉多在疫情期間對當地社區的幫助，讓李維球場作為加州最大的新冠疫情測試和疫苗接種點。

49人隊與聖他克拉拉市府，以及市長吉爾莫（Lisa Gillmor）的恩怨人盡皆知。雙方在李維球場（Levi's Stadium）的租金問題、體育場的運營方式以及周末宵禁時間等都有較大的分歧。現任市長吉爾莫曾是將49人以及李維球場帶到聖他克拉拉市的主要推手，正是她與球隊執行長約克的共同合作，才讓49人的新家—價值13億元的李維球場變成現實。然而昔日的好友反目成仇，是讓所有人想不到的事。

事實上，聖荷西的政策可以直接影響到49人在聖他克拉拉的整體運作。聖他克拉拉政治顧問和專欄作家羅賓遜（Rich Robinson）表示：「我相信洛特（Ronnie Lott）是讓49人支持查維斯競選的原因之一。」

洛特是美式足球名人堂成員，上世紀80年代他曾在49人效力10年。他是49人王朝的功臣之一，幫助球隊贏得了四個超級碗，他被認為是歷史上最偉大的安全衛之一。在職業生涯結束後，洛特創立了關懷兒童組織，向低收入社區的孩子提供教育支持。

洛特表示，查維斯幫助他成為一個更好的領袖。「我曾見證她失敗，也見證她幫助他人。」洛特說。

早在2005年查維斯競選聖荷西市長時，洛特就支持過她。

作為49人王朝的功臣，洛特將支持查維斯競選聖荷西市長。（網站截圖）
作為49人王朝的功臣，洛特將支持查維斯競選聖荷西市長。（網站截圖）

聖荷西 疫情 疫苗

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