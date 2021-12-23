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49人23日迎戰泰坦 米切爾膝傷無法出戰

記者王子涵／聖荷西報導
續約塞米爾或許是49人在賽季後的頭等大事。（Instagram截圖）
續約塞米爾或許是49人在賽季後的頭等大事。（Instagram截圖）

周四（23日）的NFL之夜，49人前往田納西州迎戰泰坦隊。跑鋒米切爾（Elijah Mitchell）因膝傷將無法出戰，這也是他連續缺席的第三場比賽。中後衛格林勞（Dre Greenlaw）以及防守截鋒赫斯特（Maurice Hurst）也將因傷勢無法出戰。

泰坦隊目前的戰績為9勝5負，位於國聯南區頭名。不過泰坦隊面臨著嚴重的傷病困擾，尤其是在他們的進攻線上。左傑鋒勒萬（Taylor Lewan）的背部傷勢、左後衛斯福德（Rodger Saffold）的新冠感染以及中後衛朗（David Lang）的膕繩肌傷勢都讓人擔憂。

加入泰坦隊不久的傳奇外接手瓊斯（Julio Jones）也因膕繩肌的傷勢無法出戰。

反觀49人，在缺少頭號跑鋒米切爾的情況下，外接手薩米爾（Deebo Samuel）以及威爾森（Jeff Wilson Jr.）挺身而出，後者更是在上周跑出賽季最遠的110碼。薩米爾已經連續五場比賽都有達陣記錄，他也有可能成為球隊自2014年以來，首位單賽季達成1000碼的球員。

薩米爾在2019年被49人以一個二輪簽選中，他在這個賽季結束後有資格申請延長它的合同。而續約塞米爾相信也是49人在賽季後的頭等大事。

田納西州 NFL

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