加密貨幣新創公司快速致富 許多大廠高管離職搶搭列車

許多矽谷高管試圖趕上加密貨幣新創公司潮流。(Getty Images)

亞馬遜公司 (Amazon) 雲端電腦組副總裁卡特 (Sandy Carter) 不久前辭去高薪工作，加入一家新創加密貨幣 公司 (crypto technology company)。她於Linkedin 網頁登出新創公司求才鏈接。才不到兩天時間，前來應徵者高達350人，其中許多人任職於大型網路公司。 卡特說，這是一場完美風暴 (perfect storm) ，情況之熱烈難以令人置信。

許多高科技大廠如Google 、亞馬遜、蘋果的工程師與主管紛紛離開他們的高薪職位，試圖趕上這波致富潮流。其中有些科技大廠主管年薪上百萬，然而他們仍不惜離去，追求這個所謂新世代機會。他們指出，下一個科技新產品是加密貨幣，包括比特幣 (Bitcoin)與一些新產品如非同質化代幣 (nonfungible token, NFTs.)。

矽谷現在到處傳出民眾投資 加密貨幣，一夕致富的傳言。今年比特幣市值暴增60%，加入Ethereum區塊鏈 (blockchain) 的加密貨幣公司Ether今年市值增加五倍之多。

除了投資狂熱外，許多高科技界精英認為這是大轉型時刻，每隔數十年才出現一次，影響將極其深遠，能夠及時抓住機會者，將可得到巨大的報酬。他們認為，加密貨幣就如過去的個人電腦與網路一般，將會轉變現狀，出現一批新億萬富翁。

投資者當然也不會放棄這個大好時機，紛紛加入，他們在今年已總共投資280億元給加密貨幣與區塊鏈新創公司，其中30億元投入同質化代幣新創公司。

懷疑論者表示，加密貨幣可能與過去泡沫投資如「次級抵押貸款」(subprime mortgages) 相去不遠，許多人瘋狂投資加密貨幣，這與一夜暴富的夢相去不遠。

然支持加密貨幣者愈來愈多。他們指出，除了是個投資大好機會外，加密貨幣科技將可分散目前網路事業。目前網路科技為少數大廠控制，加密貨幣將可改變這種現況。比特幣早已在2009年問世。可是加密貨幣產品如NFTs今年才進入主流市場，加速吸引高科技大廠人才進入加密貨幣產業。

矽谷科技大廠目睹加密貨幣吸引專才能力，紛紛設法保留員工。Google執行長皮采 (Sandar Pichai) 每周一與首席幕僚開會討論的固定議題之一就是如何保留公司人才，不要讓他們流到加密貨幣產業。Google甚至提供更多公司股票給一些他們希望留住的員工。

Google對於捲入加密貨幣產業遲疑不決。然而一些谷歌高級主管已自行採取行動。Google副總裁查特吉 (Surojit Chatterjee) 去年辭去工作，成為大型加密貨幣公司Coinbase的產品主任。Coinbase去年4月上市，查特吉手中擁有的Coinbase公司股值暴長到6億元以上。

卡特說，有些人跳槽到加密貨幣新創公司並非完全為了發財致富，而是設法改變目前科技大廠權力集中現象。谷歌與臉書控制網路，匯集個人資料，轉售廣告公司，這些科技專才試圖改變這種權力集中的情況。