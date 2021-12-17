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東華醫院供聖誕餐 慰勞抗疫醫護

記者李怡 / 舊金山報導
東華醫院董事會與行政管理人員聯同舊金山市凱悅滙餐廳，為所有前線醫護人員與工作人員提供聖誕午餐。（由東華醫院提供）
東華醫院董事會與行政管理人員聯同舊金山市凱悅滙餐廳，為所有前線醫護人員與工作人員提供聖誕午餐。（由東華醫院提供）

為慶祝即將到來的聖誕節，東華醫院董事會與行政管理人員日前聯同舊金山市凱悅滙餐廳，為所有前線醫護人員與工作人員提供聖誕午餐。凱悅滙在疫情期間，多次為社區前線工作人員提供免費膳食。本次提供了 400份午餐給東華醫院。

凱悅滙市場與活動總監Karen Liu表示：「作為一間本地小商業，我們致力於服務及回饋我們所服務的社區。我們很自豪能夠為社區中的前線人員提供溫暖的膳食，支持他們的工作。」

東華醫院感謝所有社區合作夥伴的捐助及支持。東華醫院董事會主席陳傑民表示:「在這個艱難時期，不少社區合作夥伴及善長都出一份力來支持東華醫院。我們在此感謝每一位。您們的支持對我們來說非常意義重大，讓我們可以安心抗疫及守護社區。」

自疫情開始,東華醫院的醫護團隊便站在最前線履行救急扶危的使命。此外，醫護人員即使面對生命威脅,亦一直堅守崗位，秉持專業的服務態度來提供護理。

東華醫院行政總裁張建清表示：「由於疫情轉趨嚴峻，確診個案再次上升，東華醫院將繼續盡其所能來保護社區居民的健康，同時繼續擔當防疫關鍵角色及密切監察疫情發展。特別感謝各界一如既往的支持，如凱悅滙，讓東華醫院可以繼續堅守使命，不斷戰勝疫情。」

疫情 聖誕節 舊金山

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