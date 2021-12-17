灣區出車禍 中國自駕車測試許可被暫停

無人駕駛汽車灣區撞車，創業公司試車許可被暫停。 （美聯社）

一家位於矽谷和中國廣州的無人駕駛汽車 初創公司在其一輛汽車在佛利蒙撞車後，其無人駕駛測試許可被暫停。

根據汽車管理局DMV 報告，這輛Pony.ai(小馬智行)車輛在從Cushing Parkway右轉進入Fremont Boulevard時處於自主模式，並撞上了中央分隔帶和交通標誌。報告說，該車的前部受到 「中度損壞，但沒有人受傷，也沒有其他車輛介入」。

佛利蒙警方趕到了車禍現場，據說這家初創公司向當局伸出了橄欖枝，以解決造成的損傷。

在10月份的事件之後，Pony.ai被從DMV批準的無人駕駛測試許可證持有者名單中刪除。Pony.ai的一位發言人通過電子郵件稱：「10月份，我們的一輛車在加州 佛利蒙發生了一起事故，涉及與車道分隔線和街道標誌的碰撞。我們立即展開了調查，並與加州汽車管理局就該事件進行了聯繫。我們期待著這一事件得到安全解決」。

在一份聲明中，DMV表示，「當公共安全存在不合理的風險時，DMV可以立即暫停或撤銷許可」。

根據Pony.ai的說法，這家公司正在與加州DMV合作，以解決他們可能有的任何擔憂，而且暫停並不影響其與司機一起進行的自動駕駛汽車測試，該測試正在進行。

Pony.ai的一位發言人通過電子郵件表示，「自2017年以來，我們的自動駕駛車輛已經在加州成功行駛了超過75萬哩的實際里程」。

那份DMV批準的無人駕駛測試許可持有人名單現在列出了包括Waymo、Weride和Zoox在內的七家公司。

根據Reddit上的一個帖子，在周三（15日）晚上的另一起事件中，一輛Waymo汽車在舊金山的Lower Haight撞上了一名行人。Waymo發言人通過Twitter表示，在發生碰撞時，該車輛並非無人駕駛，而是處於手動模式。據報道，該行人在事發後站立，意識清醒。

今年早些時候，Waymo開始向選定的城市居民提供免費乘車服務。SFGATE記者羅博森（Michelle Robertson）是第一位乘車的記者。她形容這次經歷 「從未感到不安全」，儘管她在前座有一位 「自主專家」陪同，偶爾會檢查一下方向盤。