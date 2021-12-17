灣區出車禍 中國自駕車測試許可被暫停
一家位於矽谷和中國廣州的無人駕駛汽車初創公司在其一輛汽車在佛利蒙撞車後，其無人駕駛測試許可被暫停。
根據汽車管理局DMV報告，這輛Pony.ai(小馬智行)車輛在從Cushing Parkway右轉進入Fremont Boulevard時處於自主模式，並撞上了中央分隔帶和交通標誌。報告說，該車的前部受到 「中度損壞，但沒有人受傷，也沒有其他車輛介入」。
佛利蒙警方趕到了車禍現場，據說這家初創公司向當局伸出了橄欖枝，以解決造成的損傷。
在10月份的事件之後，Pony.ai被從DMV批準的無人駕駛測試許可證持有者名單中刪除。Pony.ai的一位發言人通過電子郵件稱：「10月份，我們的一輛車在加州佛利蒙發生了一起事故，涉及與車道分隔線和街道標誌的碰撞。我們立即展開了調查，並與加州汽車管理局就該事件進行了聯繫。我們期待著這一事件得到安全解決」。
在一份聲明中，DMV表示，「當公共安全存在不合理的風險時，DMV可以立即暫停或撤銷許可」。
根據Pony.ai的說法，這家公司正在與加州DMV合作，以解決他們可能有的任何擔憂，而且暫停並不影響其與司機一起進行的自動駕駛汽車測試，該測試正在進行。
Pony.ai的一位發言人通過電子郵件表示，「自2017年以來，我們的自動駕駛車輛已經在加州成功行駛了超過75萬哩的實際里程」。
那份DMV批準的無人駕駛測試許可持有人名單現在列出了包括Waymo、Weride和Zoox在內的七家公司。
根據Reddit上的一個帖子，在周三（15日）晚上的另一起事件中，一輛Waymo汽車在舊金山的Lower Haight撞上了一名行人。Waymo發言人通過Twitter表示，在發生碰撞時，該車輛並非無人駕駛，而是處於手動模式。據報道，該行人在事發後站立，意識清醒。
今年早些時候，Waymo開始向選定的城市居民提供免費乘車服務。SFGATE記者羅博森（Michelle Robertson）是第一位乘車的記者。她形容這次經歷 「從未感到不安全」，儘管她在前座有一位 「自主專家」陪同，偶爾會檢查一下方向盤。
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