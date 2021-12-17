聖他克拉拉縣遊民死亡飆升 今年恐逾200人

家居鑰匙計畫中要被改建為遊民收容所的Crestview Hotel。（網站截圖）

聖他克拉拉縣在過去的一年中，遊民的死亡人數創下了歷史紀錄。這也提醒，在美國最富裕的地區之一，住房危機和不平等的現象正在加劇。

在過去的幾年裡，該地區死於街頭的人數不斷增加。2020年所報告的人數就達到196人。市府官員表示，今年的數字尚未最終確定，但已經確定的是，死亡人數將遠遠超過200人。今年，聖縣就大約有141名無家可歸的老年人死亡。

「其中大多的死亡事件是可以預防的。」遊民支持者卡特懷特（Shaunn Cartwright）表示，「今年我們在前往各遊民營地時，都在討論死去的人們。」

上周，在聖荷西 市中心的和平與正義中心，卡特懷特和遊民應急小組的成員們坐在墓碑中間，上面寫著今年死亡的遊民的名字。

在過去的四年裡，遊民應急小組創建了一個模擬墓地，以紀念在聖縣街頭失去的生命。每個墓碑上，都寫著一個遊民的姓名。

紀念活動將定於每年的12月21日舉行，目的是呼籲人們關注遊民危機的嚴重性，以及政府仍然未能充分解決該問題。 「這也是為了設立一個可以向失去生命的遊民們告別的地方，」卡特懷特說，「大多人負擔不起埋葬和葬禮的费用。」

聖縣市議會上個月批准了「家居鑰匙」計畫，該計畫是通過改造汽車 旅館和酒店房間來提供更多的臨時住房，目標是在明年之前減少20%的遊民，並在2025年徹底消除遊民人口。

當地居民雷姆斯（RJ Ramsey）說，藥物過量和因藥物使用所導致的健康問題仍然是該地區遊民死亡的主要原因。該地區有Covid-19引起的死亡不到10人。

卡特懷特說，今年一半以上的遊民死亡人數為老年人，其中最年長的是77歲。生活在街頭的老年人特別容易受到天氣條件和暴力的影響，而且沒有足夠的社會服務幫助到他們。

卡特懷特批評聖荷西市府未能在上周末的極端天氣到來之前開放溫暖的庇護 所。周二，聖荷西市議會批准了兩個冬季運營的庇護所，並將於20日開放。