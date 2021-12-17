我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

聖他克拉拉縣遊民死亡飆升 今年恐逾200人

記者王子涵／聖荷西報導
家居鑰匙計畫中要被改建為遊民收容所的Crestview Hotel。（網站截圖）
家居鑰匙計畫中要被改建為遊民收容所的Crestview Hotel。（網站截圖）

聖他克拉拉縣在過去的一年中，遊民的死亡人數創下了歷史紀錄。這也提醒，在美國最富裕的地區之一，住房危機和不平等的現象正在加劇。

在過去的幾年裡，該地區死於街頭的人數不斷增加。2020年所報告的人數就達到196人。市府官員表示，今年的數字尚未最終確定，但已經確定的是，死亡人數將遠遠超過200人。今年，聖縣就大約有141名無家可歸的老年人死亡。

「其中大多的死亡事件是可以預防的。」遊民支持者卡特懷特（Shaunn Cartwright）表示，「今年我們在前往各遊民營地時，都在討論死去的人們。」

上周，在聖荷西市中心的和平與正義中心，卡特懷特和遊民應急小組的成員們坐在墓碑中間，上面寫著今年死亡的遊民的名字。

在過去的四年裡，遊民應急小組創建了一個模擬墓地，以紀念在聖縣街頭失去的生命。每個墓碑上，都寫著一個遊民的姓名。

紀念活動將定於每年的12月21日舉行，目的是呼籲人們關注遊民危機的嚴重性，以及政府仍然未能充分解決該問題。 「這也是為了設立一個可以向失去生命的遊民們告別的地方，」卡特懷特說，「大多人負擔不起埋葬和葬禮的费用。」

聖縣市議會上個月批准了「家居鑰匙」計畫，該計畫是通過改造汽車旅館和酒店房間來提供更多的臨時住房，目標是在明年之前減少20%的遊民，並在2025年徹底消除遊民人口。

當地居民雷姆斯（RJ Ramsey）說，藥物過量和因藥物使用所導致的健康問題仍然是該地區遊民死亡的主要原因。該地區有Covid-19引起的死亡不到10人。

卡特懷特說，今年一半以上的遊民死亡人數為老年人，其中最年長的是77歲。生活在街頭的老年人特別容易受到天氣條件和暴力的影響，而且沒有足夠的社會服務幫助到他們。

卡特懷特批評聖荷西市府未能在上周末的極端天氣到來之前開放溫暖的庇護所。周二，聖荷西市議會批准了兩個冬季運營的庇護所，並將於20日開放。

聖荷西 庇護 汽車

上一則

1100萬超級樂透彩票 獎落聖荷西7-11商店

下一則

蘋果重返辦公室計畫 無限期延後 員工獲千元補貼

延伸閱讀

1100萬超級大樂透 獎落加州聖荷西這家7-11

1100萬超級大樂透 獎落加州聖荷西這家7-11
80社團聚市政廳 抗議3區遊民所計畫

80社團聚市政廳 抗議3區遊民所計畫
橫行南灣「專搶亞裔女」 聖荷西警逮6嫌

橫行南灣「專搶亞裔女」 聖荷西警逮6嫌
槍擊案6個月後 VTA再遭槍手威脅

槍擊案6個月後 VTA再遭槍手威脅
我不是搬來這裡被搶的

我不是搬來這裡被搶的

熱門新聞

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光