疫情第1年重創旅遊、服務業 矽谷經濟逆勢增長

聖縣大型科技公司分布地圖。（推特截圖）

根據聯邦政府公布的數據顯示，聖他克拉拉縣是灣區 所有縣中GDP（國內生產總值）唯一保持增長的地區。其他地區，如舊金山 和納帕市，都因支柱產業旅遊業和服務業被迫關閉，而受到重創。

加州 主要縣市如洛杉磯、聖地牙哥、屋崙、沙加緬度，在2020年都為經濟負增長，而聖縣卻逆勢而上，實現了4.4%的增長，從2019年的3256億元增至3400億元。

根據聯邦政府的報告，洛杉磯GDP為-6.3%，沙加緬度市為-2.8%，聖地牙哥為-2.9%，屋崙為-4.4%。

放眼全國，聖縣的經濟表現同樣引人注目。根據美國經濟分析的數字，在全國人口超過50萬的大縣中，聖縣的經濟增長幅度是最大的。

當地經濟學家將聖縣經濟的逆勢增長現象歸功於高科技產業。加州經濟持續發展研究中心主任李維（Steve Levy）表示，科技是在疫情大流行的情況下，為數不多的沒有受到負面影響的產業，不僅如此，許多大型科技公司的盈利都創下了新的紀錄。

李維說：「聖縣是美國所有縣市中，科技產業集中度最高的。」他表示，儘管許多科技公司的總部設在灣區的其他地區，如聖馬刁和舊金山，但在聖縣的聚集程度是另一個級別的。

灣區經濟研究所高級主管倫道夫（Sean Randolph）指出，在2020年期間，納帕的GDP下降幅度最大，因為該區域嚴重依賴旅遊業和餐飲業。他說，儘管舊金山也有大量的科技公司，但是國際旅遊業的下降抵銷了這些公司的正向增長。