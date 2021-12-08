聖他克拉拉縣通過進步派選區重畫提案 遭批涉控制選舉

聖他克拉拉縣選區重畫將影響許多層面，圖為聖縣街景。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣議會7日以3:2票數通過南灣進步派人士所主張的選區重畫。投贊成票的縣議員為李洲曉 (Otto Lee)、艾倫伯格 (Susan Ellenberg) 與查維茲 (Cindy Chavez) 。反對者為縣議員華瑟曼 (Mike Wasserman) 與史密提安 (Joe Simitian)。批評人士指出，通過的選區重畫有「傑利蠑螈」(gerrymander) 嫌疑，即用不公平的選區畫分來控制選舉。

美國每經過十年一次的人口普查 ，即進行新選區重畫。這次選區重畫最大改變之一是將桑尼維爾全部歸入第三選區。過去桑尼維爾一部分歸入第三選區，另外一部分歸屬第五選區。

第一選區與第五選區變化也大。洛斯蓋圖、聖荷西 阿爾馬登谷 (Almaden Valley)，以及萊辛頓山區 (Lexington Hills) 過去與吉爾洛一樣，全屬第一選區，現在則納入第五選區。聖荷西的長青社區 (Evergreen) 則歸入第一選區。

選區重畫原則是各選區總人口數大約相同。由於過去十年間，各地區人口成長情況各有差異，因此原來選區必須重畫。

聖荷西地區的亞裔 法律領導聯盟 (Asian Law Alliance) 執行主任根田 (Richard Konda) 對議會通過新選區重畫表示欣慰。他說，這次選區重畫，充分反映聖他克拉拉縣將繼續往前進。亞裔法律聯盟是一個進步派組織。

根田指出，社區利益將繼續得到保留，這些社區包括第二選區聖荷西的西語裔族群，以及第三選區桑尼維爾與密爾比達的亞裔族群等。這次選區重畫結果第二選區49.5%居民為西語裔，第三選區50.6% 居民為亞裔。

批評人士指出，新選區重畫是典型「傑利蠑螈」操作。縣議會通過的選區重畫，造成聖荷西市議員卡米斯 (Johnny Khamis) 與洛斯蓋圖副市長雷尼 (Rob Rennie) 無法參選第一選區縣議員職務，因為這兩個人目前均住在選區之外。目前第一選區兩名候選人都屬查維茲與艾倫伯格所支持的進步派人士。

一家沙加緬度法律事務所12月3日致函聖他克拉拉縣議會，指出進步派人士所推出選區重畫圖，觸犯州府與聯邦有關選舉辦法的規定。聖荷西市議員卡米斯表示將對縣議會提出法律訴訟。

根據聖縣執行長史密斯 (Jeff Smith) ，新選區重畫圖將於明年元月13日起生效。