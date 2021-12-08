我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

灣區數萬未打疫苗學生 恐不得返校

編譯組／灣區7日電
灣區多個學區未接種新冠疫苗的學生面臨不得返校的命運。（美聯社）
灣區多個學區未接種新冠疫苗的學生面臨不得返校的命運。（美聯社）

至今還未提交新冠疫苗接種證明，數萬名灣區和加州其他地區的初、高中生可能被迫重拾網路學習模式，不得返校。

隨著疫苗強制令截止日期逼近，灣區屋崙聯合學區（Oakland Unified）近6000名學生和西康曲柯士達聯合學區（West Contra Costa Unified）約1600名學生仍未提交疫苗接種證明。沙加緬度市聯合學區（Sacramento City Unified）和洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified）也分別有約1萬2000名學生和4萬4000名學生未接種疫苗。

聖荷西信使報（Mercury News）指出，這些還有大量學生未接種疫苗的學區，大多有高比例的非裔和西語裔學生。

加州家長權力（CA Parent Power）執行董事巴奇加路皮（Megan Bacigalupi）有兩個就讀於屋崙聯合學區的兒子。她說：「我擔心這項強制令會迫使最需要面對面教學的孩子無法上學。」

這項危機目前正在加州部分地區上演，主要是東灣和南加州，這些地區的學區頒布了他們自己的疫苗強制令，沒有接種疫苗的學生幾乎沒有可以留在教室上課的選擇，而加州其他學區未來很有可能仿傚。

加州州長紐森（Gavin Newsom）10月時宣布，加州將把新冠疫苗列入學生必須接種的疫苗名單中，要求所有學生接種，但會等到聯邦完全批准兒童使用的疫苗後才會生效。不過，不像其他強制性疫苗，學生可以以宗教理由豁免接種新冠疫苗。

柏克萊聯合學區（Berkeley Unified）和海沃聯合學區（Hayward Unified）雖然也強制要求學生接種新冠疫苗，但允許未接種者每周接受病毒檢測，以便可以繼續到校上課，這項措施與加州的規定一致。

上周，屋崙聯合學區將強制令的截止日期由明年1月延後到2月，提供更多時間給學生接種疫苗、等待豁免被批准、申請學區的獨立學習課程或安排在家自學。除了宗教理由，屋崙聯合學區還允許以健康理由申請豁免，但需要醫師證明。

西康曲柯士達聯合學區發言人菲利普斯（Ryan Phillips）表示，他們要求學生必須在明年1月3日前完全接種，目前已有超過3400名學生已提出接種證明，還未接種疫苗的學生當中，有五分之四的家庭表示，會在截止日期前提出證明。如此一來，剩下的1600名學生若不提出證明，就會被自動轉往學區的維斯塔網路學院（Vista Virtual Academy）就讀。

疫苗 學區 加州

上一則

聖他克拉拉縣通過進步派選區重畫提案 遭批涉控制選舉

下一則

搭建戶外用餐區棚戶違規？ 金山餐館被令拆除

延伸閱讀

COVID-19確診激增 歐盟衛生機構建議混打疫苗

COVID-19確診激增 歐盟衛生機構建議混打疫苗
全美520萬12-18歲學生曾遭霸凌 校園仇恨言論增

全美520萬12-18歲學生曾遭霸凌 校園仇恨言論增
加州官員催打加強針 民眾反映：預約太難

加州官員催打加強針 民眾反映：預約太難
Omicron襲加州 專家審慎樂觀：民眾打足疫苗 不必太過恐慌

Omicron襲加州 專家審慎樂觀：民眾打足疫苗 不必太過恐慌
Omicron來勢洶洶 接下來2到4周是關鍵

Omicron來勢洶洶 接下來2到4周是關鍵

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31
舊金山聯合購物廣場上，隨處可見被木板包圍的店面。（記者李怡／攝影）

店面櫥窗釘木板 民怨：沒了節日氣氛

2021-11-30 20:31

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心