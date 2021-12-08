灣區數萬未打疫苗學生 恐不得返校

灣區多個學區未接種新冠疫苗的學生面臨不得返校的命運。（美聯社）

至今還未提交新冠疫苗 接種證明，數萬名灣區和加州 其他地區的初、高中生可能被迫重拾網路學習模式，不得返校。

隨著疫苗強制令截止日期逼近，灣區屋崙聯合學區 （Oakland Unified）近6000名學生和西康曲柯士達聯合學區（West Contra Costa Unified）約1600名學生仍未提交疫苗接種證明。沙加緬度市聯合學區（Sacramento City Unified）和洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified）也分別有約1萬2000名學生和4萬4000名學生未接種疫苗。

聖荷西信使報（Mercury News）指出，這些還有大量學生未接種疫苗的學區，大多有高比例的非裔和西語裔學生。

加州家長權力（CA Parent Power）執行董事巴奇加路皮（Megan Bacigalupi）有兩個就讀於屋崙聯合學區的兒子。她說：「我擔心這項強制令會迫使最需要面對面教學的孩子無法上學。」

這項危機目前正在加州部分地區上演，主要是東灣和南加州，這些地區的學區頒布了他們自己的疫苗強制令，沒有接種疫苗的學生幾乎沒有可以留在教室上課的選擇，而加州其他學區未來很有可能仿傚。

加州州長紐森（Gavin Newsom）10月時宣布，加州將把新冠疫苗列入學生必須接種的疫苗名單中，要求所有學生接種，但會等到聯邦完全批准兒童使用的疫苗後才會生效。不過，不像其他強制性疫苗，學生可以以宗教理由豁免接種新冠疫苗。

柏克萊聯合學區（Berkeley Unified）和海沃聯合學區（Hayward Unified）雖然也強制要求學生接種新冠疫苗，但允許未接種者每周接受病毒檢測，以便可以繼續到校上課，這項措施與加州的規定一致。

上周，屋崙聯合學區將強制令的截止日期由明年1月延後到2月，提供更多時間給學生接種疫苗、等待豁免被批准、申請學區的獨立學習課程或安排在家自學。除了宗教理由，屋崙聯合學區還允許以健康理由申請豁免，但需要醫師證明。

西康曲柯士達聯合學區發言人菲利普斯（Ryan Phillips）表示，他們要求學生必須在明年1月3日前完全接種，目前已有超過3400名學生已提出接種證明，還未接種疫苗的學生當中，有五分之四的家庭表示，會在截止日期前提出證明。如此一來，剩下的1600名學生若不提出證明，就會被自動轉往學區的維斯塔網路學院（Vista Virtual Academy）就讀。