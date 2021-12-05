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加州發放新一輪紓困金 總額5.63億元

編譯組／灣區4日電
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州開始發放80萬3000份新一輪紓困金，總額約為5.63億元。加州稅務局媒體聯絡人勒佩奇(Andrew LePage)表示，最新分發單筆為600至1100元紓困金，共郵寄出80萬張紙本支票、3000筆直接匯款給符合條件居民。

加州紓困金計畫(Golden State Stimulus II program)自9月初以來持續發放疫情援助款項，直到所有合格納稅人都收到支票。紓困金接受者的家屬若符合資格，可獲得額外500元。計畫經費來自聯邦與州府疫情補助款項，適用於2020年納稅申報表中的調整後收入低於7萬5000元者。Golden State Stimulus I紓困計畫則是為收入低於3萬5000元的低收入居民所設置。

問：下一輪紓困金何時發送？

答：11月29日加州開始寄出約80萬3000筆紓困金，大部分支票將於11月29日至12月17日寄出、總額約5.63億元。其中包括80萬張總額約5.61億元的支票、3000筆總額約240萬元的直接匯款。直接匯款通常會在數個工作日內出現在銀行帳戶，也建議民眾估計於郵寄支票後的三周時間，可收到紙本支票。

問：迄今已發送多少金額紓困金？

答：11月29日開始處理及郵寄的紓困金付款，已發出或宣布(即目前正在處理寄發至12月17日的紓困金)共約有350萬張支票與380萬筆直接匯款，兩者加總超過51億元。

問：若紓困金發送遇到問題，可能延後至新年嗎？

答：線上郵寄時間表已要求寄出時間可至明年初，部分已於10月15日前申請納稅號碼(ITINs)、卻尚未收到的人士，將延至2月15日，並仍有資格獲得紓困金。

問：加州紓困金支付需納州稅或國稅局徵稅嗎？

答：加州不對紓困金徵稅。另可向國稅局詢問有關是否需為聯邦目的徵稅。

問：有多少加州人符合資格領取紓困金？

答：粗略預估最終可能接近850萬人。

對於尚未收到付款者，可檢查調整後淨收入額(Adjusted Gross Income ，簡稱AGI)。美國國稅局與加州稅務局對紓困金付款有不童的調整後收入資格要求。因此，許多情況下，納稅人可能收到聯邦紓困金，但不會收到加州紓困金。搬家或換銀行也可能影響是否可順利收到紓困金。若沒有提供直接匯款銀行帳戶訊息，符合條件居民將透過郵件收到紓困金支票。

紓困金 加州 支票

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