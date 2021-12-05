我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

讀者來函／日裔不足80萬人 比華裔更美國化

李元慶
李元慶。（李元慶供圖）
李元慶。（李元慶供圖）

第二代日裔可以擁有土地了，因為他們根據美國憲法在這裡出生就是公民。日裔第二代有了居住權和土地擁有權。據估計，到1941年日裔第二代已經占三分之二，日裔在加州生產的農產品占總量的30至35%左右。

同時，與華人有自己的中文學校一樣，日本人也有自己的學校，幫助第二代學日語，可以同父母交流。目前這樣的學校在夏威夷還有，日裔在夏威夷人口比重1920年達到40%，現在不足五分之一。

近年來日裔美國人逐漸減少，他們移民不多。美國日裔不足80萬，在美國亞裔中排在第六，基本上是三至四代甚至以後，都在美國出生的，日裔比華人要美國化多了，他們是真正的「香蕉人」，黃皮白裡子。

日本城在許多西海岸城市出現，包括舊金山、洛杉磯、波特蘭等。二戰中日裔被關押後波特蘭市的日本城被華人占據，成為現在中國城的一部分。因為日裔人口的減少，特別是新移民不多，這些現有的日本城也在萎縮和消失。

1941年底日本偷襲珍珠港後，日裔美國人的噩夢到來，他們被關到美國各地的集中營。許多人因為美國政府只給了很短時間準備，他們必須在短時間裡賣掉房子和土地，許多華人反過來乘人之危占了便宜。

如果來沙加緬度轉悠，在市中心的南面依稀還有幾家日本人店鋪和小餐館。再朝南面走，還有一家位於Freeport Blv的小超市。 Florin附近有著不少日裔，現在的Pocket地區有老輩的日裔居民，那裡也是老輩華人居住區。

早期日本人同華人一樣，許多從事水果蔬菜的運輸和出售，或者有著自己的小店鋪，第二代不少成為醫生、律師、成為主流社會的一部分。據記載，州府地區起碼有7000多名日裔在二戰期間被關閉，許多在兩年後被釋放，每人給了發放費25元，回到州府已經失去過去的生意，甚至房屋。

可想而知，如果一家生意停擺兩年，回來後基本泡湯了。如果你兩年中不交分期貸款，不交稅，銀行就把你的房子拿走了。去年民主黨州長紐森上台後，正式向日裔美國人道歉，因為他們受到了不公正的對待。據估計，用2017年的價格計算，日裔美國人被關押受到的損失在20億到50億元之間。

講這段歷史，這不僅僅是日裔美國人的歷史，也是美國歷史的重要的一個篇章。我們需要吸取歷史教訓，不能夠區別對待任何族群，即便是在兩國發生戰爭的時間裡。這點對我們華裔很重要，特別是在目前中美關係不斷惡化的情況下。老一輩亞裔在移民問題上更加傾向於民主黨，是有一定歷史原因的。因為早期的亞裔被剝奪了公民權，為身分和公平待遇方面折騰了很多年頭。

日裔 日本 華人

上一則

聖荷西最大遊民營地 天然氣罐爆炸

下一則

薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所

延伸閱讀

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌
疫情衝擊 美國人過去2年「超額儲蓄」存下1.6兆元

疫情衝擊 美國人過去2年「超額儲蓄」存下1.6兆元
Omicron紐約確診5例 白思豪：社區傳播已開始

Omicron紐約確診5例 白思豪：社區傳播已開始
美國人的「恐中」心理，因何而來

美國人的「恐中」心理，因何而來
賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持

賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
華埠10街一鐘錶店被打破玻璃行竊。（記者劉先進 ／攝影）

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

2021-11-28 23:45
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元