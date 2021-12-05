讀者來函／日裔不足80萬人 比華裔更美國化

李元慶。（李元慶供圖）

第二代日裔 可以擁有土地了，因為他們根據美國憲法在這裡出生就是公民。日裔第二代有了居住權和土地擁有權。據估計，到1941年日裔第二代已經占三分之二，日裔在加州生產的農產品占總量的30至35%左右。

同時，與華人 有自己的中文學校一樣，日本 人也有自己的學校，幫助第二代學日語，可以同父母交流。目前這樣的學校在夏威夷還有，日裔在夏威夷人口比重1920年達到40%，現在不足五分之一。

近年來日裔美國人逐漸減少，他們移民不多。美國日裔不足80萬，在美國亞裔中排在第六，基本上是三至四代甚至以後，都在美國出生的，日裔比華人要美國化多了，他們是真正的「香蕉人」，黃皮白裡子。

日本城在許多西海岸城市出現，包括舊金山、洛杉磯、波特蘭等。二戰中日裔被關押後波特蘭市的日本城被華人占據，成為現在中國城的一部分。因為日裔人口的減少，特別是新移民不多，這些現有的日本城也在萎縮和消失。

1941年底日本偷襲珍珠港後，日裔美國人的噩夢到來，他們被關到美國各地的集中營。許多人因為美國政府只給了很短時間準備，他們必須在短時間裡賣掉房子和土地，許多華人反過來乘人之危占了便宜。

如果來沙加緬度轉悠，在市中心的南面依稀還有幾家日本人店鋪和小餐館。再朝南面走，還有一家位於Freeport Blv的小超市。 Florin附近有著不少日裔，現在的Pocket地區有老輩的日裔居民，那裡也是老輩華人居住區。

早期日本人同華人一樣，許多從事水果蔬菜的運輸和出售，或者有著自己的小店鋪，第二代不少成為醫生、律師、成為主流社會的一部分。據記載，州府地區起碼有7000多名日裔在二戰期間被關閉，許多在兩年後被釋放，每人給了發放費25元，回到州府已經失去過去的生意，甚至房屋。

可想而知，如果一家生意停擺兩年，回來後基本泡湯了。如果你兩年中不交分期貸款，不交稅，銀行就把你的房子拿走了。去年民主黨州長紐森上台後，正式向日裔美國人道歉，因為他們受到了不公正的對待。據估計，用2017年的價格計算，日裔美國人被關押受到的損失在20億到50億元之間。

講這段歷史，這不僅僅是日裔美國人的歷史，也是美國歷史的重要的一個篇章。我們需要吸取歷史教訓，不能夠區別對待任何族群，即便是在兩國發生戰爭的時間裡。這點對我們華裔很重要，特別是在目前中美關係不斷惡化的情況下。老一輩亞裔在移民問題上更加傾向於民主黨，是有一定歷史原因的。因為早期的亞裔被剝奪了公民權，為身分和公平待遇方面折騰了很多年頭。