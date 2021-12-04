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加州用水告急 聖荷西節水令限制灌溉

記者王子涵╱聖荷西報導
聖荷西節水令限制居民室外灌溉次數至每周兩天。（推特截圖）
聖荷西節水令限制居民室外灌溉次數至每周兩天。（推特截圖）

聖荷西市本周發布節水令，限制居民室外灌溉次數至每周兩天。這一舉措被認為是聖荷西市解決加州整體乾旱災害，達到規定的15%減排目標做出的努力。

節水令日前在市議會通過，適用範圍包括所有民用以及商業用水。而相似的減排規定已經在聖他克拉拉縣多市被實施。

住址數字為單數或是無住址的居民允許在周一和周四進行灌溉，而雙數住址的居民可以在周二和周五灌溉。

市議會還將節水令精確到一天的某個時段。根據要求，居民只可以在上午10時前或是晚上8時後進行澆灌。因為在氣溫較低的時段內澆水可以有效減少水分的蒸發，有利於草坪和植物吸收更多的水分。

聖荷西環境服務部主任羅曼諾（Kerrie Romanow）說：「減少戶外灌溉是一個簡單並且有效的方法，這可以有效減少用水，保證我們有足夠的飲用水。」

節水令還要求住戶在發現水管、灌溉系統或水龍頭損壞的五天內盡快進行維修。灑水車一天的操作時間也不得超過15分鐘。

節水令的實施有可能使聖荷西市達到州政府所規定的15%的節水目標。

該市官員表示，在執行節水令時，執法人員將採取教育第一的方法。若有出現無法通過宣傳教育解決的住戶，市政府將發出最高500元的罰單。

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