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NFL／49人贏維京人 今年交易掉伽羅波羅?

記者王子涵／聖荷西報導
49人主力四分衛伽羅波羅（Jimmy Garoppolo）。（Instagram截圖）
49人主力四分衛伽羅波羅（Jimmy Garoppolo）。（Instagram截圖）

49人上周日在主場以34-26戰勝明尼蘇達維京人隊。在拿下這場關鍵比賽的勝利後，球隊進入季後賽的機率從之前的53%提升到72%。目前49人以6勝5負暫列國聯西區第三名。根據NFL的規則，四支分區冠軍球隊以及兩支外卡球隊將進入季後賽的爭奪。

儘管49人拿下了比賽的勝利，但是比賽的過程卻讓人揪心。

開局不久，四分衛伽羅波羅（Jimmy Garoppol）的一次傳球就被抄截，維京人在拿到球權後，便一鼓作氣拿到達陣。攝像機也捕捉到，49人主教練沙納漢（Kyle Shanahan）在那次失誤後，主動走到伽羅波羅的面前。

賽後，伽羅波羅被記者問到主教練是否對於那次失誤很不滿。他回答說：「這是很自然地反應，我承認那不是一個很好的決定。」伽羅波羅表示，維京人在比賽一開始就對49人擅長的跑球以及短傳戰術作出針對性的防守安排，這讓他措手不及。

主教練沙納漢也對那次對話做出了回應，「我只是告訴他失誤在什麼地方了。球隊需要你在剩下的比賽中更加有更好的表現。事實上，他做到了，他處理的很好。」

儘管伽羅波羅開局表現失常，不過他很快便調整好了狀態。他整場比賽傳出230碼的距離，26次傳球中完成17次，並完成一次達陣。

「那次傳球失誤是不可饒恕的，他也明白的。但是他整場比賽的表現是很棒的。」沙納漢說。

在本場比賽之前，NFL知名記者拉伯波特（Ian Rapoport）爆料，49人將在今年休賽期交易掉伽羅波羅，為狀元蘭斯（Trey Lance）讓位。

「伽羅波羅現在所做的就是提升自己的交易價值，找到他心儀的下家。」拉伯波特表示。

49人所處的國聯西區競爭十分激烈，第一名的紅雀隊和公羊隊都是國聯頂級隊伍。賽季到目前為止，伽羅波羅完成了254次傳球中的170次，傳出2112碼的距離，12次達陣和僅有5次的被抄截。

如果49人本賽季能進入季後賽，並拿到理想的成績，那麼在休賽季，伽羅波羅一定會成為自由市場中十分搶手的老將四分衛，在2022賽季新秀四分衛整體實力並不出眾的前提下，對於49人還是伽羅波羅是一場雙贏。

季後賽 波特 NFL

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