7宗太空意外 航空工程師王立楨出書「星際先鋒」解密

航空作家王立楨出新書，解密七宗太空意外事件。（記者李榮／攝影）

航空工程師、作家王立楨，今年又出了一本書「星際先鋒（美國 衛星製程總工程師解密7宗太空意外事件）」。「星際先鋒」是他的第14本書。王立楨在書中細數七個著名的太空意外事件，包括雙子星8號、阿波羅1號等、聯盟11號、哥倫比亞太空梭、挑戰者號太空梭事故，分析事故背後的原因與調查過程中所發現的情況。他也在書中回顧美蘇在太空產業互相競爭的歷史。

「星際先峰」得到在美國太空總署（NASA）工作50多年的退休品保工程師亨利（Ken Henry）的推薦序。亨利在推薦文中指出，王立楨在航太業表現優異，是最有資格撰寫航太相關書藉的人。特別是太空船是非常複雜的系統，導致系統失效的因素非常多，但經由王立楨透徹的解說，能夠很有吸引力地介紹複雜的太空設備，相當不容易。

「你能告訴我們，為什麼要花那麼多錢去月亮，或是去太空？將那些錢花在國內不是更好嗎？」王立楨指出，很多人都曾懷疑過太空探索的實用性問題，像是多年前他一次對高中學生演講時，就被問到為什麼要研究太空？但事實上，太空探索帶動整個科技與國家的發展，創造就業機會，好比現在大家用的手機，裡面的電晶體及積體電路就是在發展太空產業時所研究出來的，「當初如果不進軍太空的話，這些東西也遲早會有，但不會問世的那麼快。」

然而，王立楨也表示，人類探索太空歷史的過程中，有時因為進度、預算或者政治方面的考量，忽略專業工程建議，而引發幾次的意外，「除了書中第一章是描述太空人 阿姆斯壯的機智與快速反應外，其餘的幾個故事幾乎都可以看到管理人員在進度與經費考量下做出了某種決定，最後導致悲慘的後果。這本書中凸顯人類在太空探索的過程中所犯的的錯誤，而不去描述在這過程中的光輝成果（如登月成功的故事），主要的原因是成功的故事已經有太多的人去歌頌。」

他回憶，自己任職太空部門的30年，曾接觸到不少太空行業中的科學家與工程師，這些人絕大多數都是一時之選，可以解決科技上的許多難題。但同時，他也目睹一些晉升到管理階層的工程人員，在不同的考量下，會以「階級身分」來霸凌 工程師們，作出政治判斷而非科技判斷，「這種賭博的行為如果得逞，那些管理人員就會將光環加在自己頭上，因為這些管理人員本身懂工程，所以有大多數的案例會通過測試。但終究，這些過程是不符合程序的，而這種在管理者霸凌下的產物終將是太空中產業下的隱憂。」

「在太空探索的過程中，科技是極端重要的一環，在經理階級的霸凌下員工的心情會受到影響，但物理的特性並不會因而改變。」王立楨表示，從在回顧這些意外的歷史之餘，也是希望強調科學嚴謹的重要性，不能被政治凌駕。同時，他在書中也加入一些個人的經驗，例如在挑戰者號太空梭失事前，他與太空梭上的太空人合作的故事。