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保護土狼谷 聖荷西市議會投票通過

編譯組／聖荷西電          
聖荷西市議會投票決定保護土狼谷，從工業改劃為農業用地、開放空間。（美聯社）
聖荷西市議會投票決定保護土狼谷，從工業改劃為農業用地、開放空間。（美聯社）

聖荷西市議會上周一致表決，將該市南部山谷的部分地區從工業用途改為農業和開放空間用途，用於耕種和保護野生動物。這一決定可能會導致該市與希望出售山谷部分地區用於工業用途的業主之間的法律爭鬥。

部分土地計畫出售給房地產開發商Crow Holdings International。這家公司計畫在126英畝土地上建造兩個倉庫，跨度約為六個足球場。這些倉庫將需要拆掉廣受歡迎的Spina農場南瓜園。市政府官員估計該項目將帶來多達5500個就業機會。

前聖荷西市長喬可力（Chuck Reed）是代表Crow Holdings計畫購買的業主的律師之一。他敦促聖市購買土地或開發權以保護土地，而不是簡單地重新畫分。一些在山谷中擁有財產的居民，也覺得土狼谷的農業在經濟上已經不可行了。

但根據市政府官員的說法，土狼谷是聖他克魯茲山脈和狄布洛山脈之間最後的完整山谷連接之一。該山谷占矽谷含水層補給區的大約50%，對飲用水供應至關重要。市長李卡多（Sam Liccardo）說，幾十年來，人們一直在努力保護這塊土地，並與開發商合作。

聖荷西規畫委員會上個月以五比四的投票結果，決定將土狼谷指定為工業發展區。周二的議會投票反對委員會的建議。

環保人士說，將土地指定為工業用途會威脅到開放空間的發展，可能會破壞該地區的景觀。數十名居民在周二（11月16日）的會議上發言，許多人舉著寫有「保護土狼谷」的黑色標誌。

多年來，各組織一直在推動土狼谷的保護工作。聖荷西市議會在2019年創造了歷史，一致批了4600萬元的城市資金來保護山谷北部邊界的937畝土地。2020年，一個政府和環保團體聯盟以1800萬元的價格購買了南土狼谷的1861畝的Tilton牧場。開放空間信託基金在3月份以大約1600萬元的價格購買了該山谷的331畝土地。本月早些時候，聖他克拉拉谷地開放空間管理局宣布在土狼谷地購買60畝土地，以保護該地區的農業空間。

綠色山麓的執行董事弗盧克（Megan Fluke）稱，市議會的決定是「一個歷史性的里程碑」。

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