修復古蹟「光復樓」 北一女校友海外募款

符合資格的捐款者，可以獲贈限量版「人生四部曲」絲巾。（北一女校友會提供）

北一女中的校園最經典古蹟 「光復樓」，是每個北一女高三「小綠綠」苦讀衝刺的精神堡壘。歷經三任校長、長達十年的規畫協調，光復樓古蹟修建工程終於在2021年的7月5日順利開工。但因為光復樓古蹟修復困難度非比尋常，經費嚴重不足。北一女中校友會發動籌款活動，希望讓光復樓的古蹟再現，同時也推出回饋活動，捐款者可以獲得限量版絲巾，捐款30元以上者也將永久保存於「光復樓古蹟修建工程捐款名錄」。

北加州 北一女校友會成立於1998年，校友會約有1700位校友及20位理事，現任會長是羅蘭華。北一女校友會在社區很活躍，每年舉辦多項活動服務校友，並經常參與重要活動。羅蘭華指出，光復樓是大家心中的回憶，雖然目前修復的基礎工程得以進行，但內部軟、硬體設備，及教室數位化等經費完全沒有得到政府的補助。再加上新冠肺炎疫情下原料價格持續上揚，成本負擔沈重。保守估計，在2021年到2022年間，工程的整體需求還至少仍需要100萬美元的協助。

得知光復樓整修的經費缺口後，美國南加州校友李珠發起號召，今年7至8月中推動了「千手相攜，光復再現」的籌款活動。從洛杉磯到大華府橫跨美西、美東，共到得到全美800多位校友的響應，但距離100萬元目標仍有不足。

北加 州北一女校友會指出，北加校友會雨大紐約校友會，以及美國北一女校友基金會（ABAF），正繼續合力籌款。北加州現已收到上百位校友們回應，校友會籌款委員會主席蕭智綺期待更多校友們參與募款。為了感謝校友的響應，共襄盛舉的校友和校友之友，可以獲贈限量版「人生四部曲」四款絲巾，除了絢麗、時尚的設計之外，還能彰顯對母校的支持與回饋的心意。美國北一女校友基金會會將所有捐款30美元以上的校友名單集結成册，永久保存於「光復樓古蹟修建工程捐款名錄」。

捐款連結：https://www.tfghaa-nc.org/。或者電郵：電郵聯繫[email protected]或電話408-656-5906。