電影尚氣公車橋段 舊金山大量取景 再掀熱潮

「尚氣」電影在舊金山街頭取景。(取材自推特)

漫威的亞裔超級英雄電影 「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,簡稱「尚氣」),在9月時登上大銀幕,引發觀影熱潮。電影在舊金山 有大量取景,同時一個公交車內打鬥的劇情橋段,也同樣讓不少觀眾印象深刻。

「尚氣」電影的公交車內打鬥場景。(取材自推特)

時隔兩個多月,電影在串流平台上可以播放,一名舊金山公交車司機也就終於看了這部電影,並且在推特上發文,幽默點評這個公交車橋段,再次掀起熱潮。推文不僅僅有成千上萬的轉發,連主演劉思慕(Simu Liu)都在推文下評論。

這名司機名叫Mc Allen,今年37歲。他其實入職擔任全職的舊金山公交車司機時間並不長,還不到一個月的時間。但是他搭乘舊金山公交車已經有20年時間。

他的推文中,就有逐個點評在舊金山街頭和公交車內的畫面,包括幽默地說線路走錯了,以及車上有人打架的時候應該要踩剎車和停下來開車門等。他的推文系列很長,但是每一條都大受歡迎。推文的地址是:https://twitter.com/that_mc/status/1459613123590066180

連劉思慕都在下面用粗口留言說「這太**(f**king)棒了」。連舊金山市長布里德(London Breed)也有轉發推文。