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電影尚氣公車橋段 舊金山大量取景 再掀熱潮

李晗
「尚氣」電影在舊金山街頭取景。（取材自推特）
「尚氣」電影在舊金山街頭取景。（取材自推特）

漫威的亞裔超級英雄電影尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings，簡稱「尚氣」），在9月時登上大銀幕，引發觀影熱潮。電影在舊金山有大量取景，同時一個公交車內打鬥的劇情橋段，也同樣讓不少觀眾印象深刻。

「尚氣」電影的公交車內打鬥場景。（取材自推特）
「尚氣」電影的公交車內打鬥場景。（取材自推特）

時隔兩個多月，電影在串流平台上可以播放，一名舊金山公交車司機也就終於看了這部電影，並且在推特上發文，幽默點評這個公交車橋段，再次掀起熱潮。推文不僅僅有成千上萬的轉發，連主演劉思慕（Simu Liu）都在推文下評論。

這名司機名叫Mc Allen，今年37歲。他其實入職擔任全職的舊金山公交車司機時間並不長，還不到一個月的時間。但是他搭乘舊金山公交車已經有20年時間。

他的推文中，就有逐個點評在舊金山街頭和公交車內的畫面，包括幽默地說線路走錯了，以及車上有人打架的時候應該要踩剎車和停下來開車門等。他的推文系列很長，但是每一條都大受歡迎。推文的地址是：https://twitter.com/that_mc/status/1459613123590066180

連劉思慕都在下面用粗口留言說「這太**（f**king）棒了」。連舊金山市長布里德（London Breed）也有轉發推文。

舊金山 電影 尚氣

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