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加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

加州盈餘310億 又可領紓困金 共和黨：每人750元不合理

編譯組／綜合18日電
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

居民很快又有紓困金可領。還記得「金州刺激計畫」（Golden State Stimulus）嗎？新一輪紓困金可能很快就會存入您的銀行帳戶。

這是因為獨立立法分析師辦公室（Legislative Analyst’s Office）17日公布報告指出，加州明年應該有310億元的預算盈餘。由於加州被禁止在每個加州人身上花比1978年更多的稅收，在根據通貨膨脹調整後，這些盈餘只有幾個處理選擇：削減稅收、退稅、提供給學校和社區大學、或特定目的的專款專用，例如基礎建設。

加州州長紐森（Gavin Newsom）17日表示，他計畫明年1月向加州立法會提案大幅增加對基礎建設的一次性投資，同時建議再發放一到兩輪的紓困金給民眾。他說：「我們去年是怎麼處理歷史性盈餘，今年將比照辦理。」

紐森和州立法委員已就7月1日開始的會計年度達成了2626億元資金的支出計畫，包括120億元用於發放刺激經濟紓困金、對教育、遊民和環境問題進行前所未有的投資等。紐森17日也公布了18個將獲得60億元寬頻計畫資金資助的項目。

由於大部分額外收入來自一次性資金來源，這足以解釋為何加州許多學校仍然面臨龐大的預算赤字。不過，立法分析師辦公室預測，到2025年和2026年會計年度，加州將有能力再提高80億元的年度支出預算。但共和黨人並不看好。

眾議會共和黨領袖沃德隆（Marie Waldron）說：「在一般人必須在糧食和汽油中兩選一時，加州發放男女老少每人750元的紓困金並不合理。」

立法分析師辦公室的說法是，加州在有高達26%的居民處於「功能性失業」（functionally unemployed）狀態，而且貧困率是全美最高的情況下，還能有大筆盈餘的原因是：一、最富有的居民在疫情期間仍獲得巨額資本收益；二、居民使用加州和聯邦紓困金創下破紀錄的消費支出。

被問到飆漲的油價時，紐森說：「加州人必須擺脫成為石油政治的受害者，必須一勞永逸加速轉型，棄用石化燃料。」

紓困金 加州 紐森

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