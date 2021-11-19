南灣前教授涉4起縱火起訴 皆面臨20年監禁與25萬罰鍰

前聖他克拉拉大學教授涉嫌縱火造成迪克西山火，被正式起訴。(圖截取電視畫面)

一名前聖他克拉拉大學教授被聯邦大陪審團起訴，罪名是他涉嫌在北加州縱火 引起4場野火，導致迪克西大火(Dixie Fire)危及消防員生命。根據加州東區美國 檢察官辦公室資料，47歲的聖荷西居民梅納德(Gary Stephen Maynard) 每起針對聯邦所屬土地縱火的指控，皆面臨高達20年監禁與25萬罰鍰。

起訴書指控梅納德於今年7月與8月的兩周內共有四起縱火，包括Cascade與Everitt火災，以及在拉森縣(Lassen County)的Ranch及Conard火災。他也與同一期間在拉森縣發生的Moon火災有關。

檢察官表示，梅納德蓄意在迪克西火線之後放置火苗，導致消防人員在可能被火困住的情況下，必須與大火搏鬥。火災燒毀了塞拉山脈(Sierras )近100萬英畝的土地，是加州史上第二大型火災，造成一人喪生。

根據逮捕書內容，美國林務局調查人員於7月20日首次懷疑梅納德縱火，當時有人在Cascade火災現場附近遇到他。這名前教授向一名摩托車騎士協助拖車被拒絕時顯得相當激動。調查人員指出，梅納德的Kia座車輪胎痕跡，與一天後在Everitt火災現場發現的輪胎痕跡相符。車上汽車追蹤器也顯示，他出現在數周後的拉森國家林區Ranch及Conard火災現場。

梅納德在靠近Conard火災附近的一個緊急關閉區被捕，並在美國林務局探員面談時否認有任何縱火行為。根據逮捕書內容，他當時變得憤怒並開始踢牢房門尖叫說：「我要殺了你，豬！我告訴你們，我沒有引發任何火災。」

梅納德目前被關押在沙加緬度縣監獄、不得保釋。他於2019年9月至2020年12月擔任聖他克拉拉大學社會學系兼任教職員，並曾於索諾瑪州大授課。在加州史上最具破壞性的夏季火災季節期間，他被懷疑是灣區數個嫌疑縱火犯之一。