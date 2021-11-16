加州控亞馬遜隱暪倉庫疫情 罰款50萬元

加州總檢察長邦塔表示，亞馬遜違反州法AB 685，未能充分通知倉庫員工與衛生官員新冠疫情最新確診資訊，罰款50萬元。(Getty Images)

加州 總檢察長邦塔(Rob Bonta)15日表示，線上零售龍頭亞馬遜 (Amazon)違反州法，法律要求雇主在職場向員工通報新冠疫情 ，並同時報告當地衛生機關，但亞馬遜卻未能充分通知倉庫員工與衛生官員，導致無法有效追蹤病毒傳播，罰款50萬元，並須接受州府監督。

邦塔指出，加州人有權知道可能接觸新冠病毒，進而妥善保護自己、家人與社區。對亞馬遜的指控發出一個明確訊息：企業必須遵受重要法律。

亞馬遜資深公關經理艾格瑞特(Barbara M. Agrait)表示，很欣慰事情已獲解決，檢察長也看到公司辦公室建築物內的安全措施，並沒有存在任何問題。她說，自疫情開始，亞馬遜致力於確保員工與客戶安全，迄今已耗費超過150億元實施各項措施，未來幾個月與數年仍會持續進行。

此時正值亞馬遜佳節旺季即將來臨之際，執法當局要求公司更新疫情通報政策，並採取行動保護員工，包括向數以萬計倉庫員工發出通報，告知一天內他們所在工作場所的新確診病例確切數字，同時必須於48小時內通報新冠病例給地方衛生機構。亞馬遜同意接受總檢察長辦公室的監督，並支付50萬元用於執行加州消費者保護法。

州府官員採用由州參議會多數黨領袖雷耶斯(Eloise Gómez Reyes)所提出加州勞工通報法(worker notification law)「AB 685」，回應公司員工投訴未獲得有關職場可能爆發致命病毒的足夠資訊。法案已於2020年9月正式簽署成為法律。

雷耶斯聲明表示，公司員工未被通報可能暴露在新冠病毒傳染的風險，他們就必須在高度傳染疾病危險下工作。她很高興見到總檢察長要求不願遵守法律的雇主，承擔責任與公開透明。

亞馬遜曾於2020年10月報告，亞馬遜全美員工有近2萬人檢測，或被認定為新冠陽性，但公司稱，員工感染率低於美國總人口感染率。此一披露是在員工與勞工團體呼籲公布新冠確診數字的壓力下公布的。據了解，亞馬遜通報在加州河濱縣、蘇拉諾縣、康曲柯士達、聖荷昆縣、肯恩縣(Kern)的倉庫、物流配送與雜貨中心有超過1700起新冠病例。